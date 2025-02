Amazon verschenkt eines der besten Action-Games aller Zeiten

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im Februar kostenlos gibt. Diesmal verschenkt Prime Gaming ein Spiel, das ein Spiel mit Nostalgie-Faktor modernisiert und verbessert. Hier erfährst du, wie du dir alle Games kostenlos sichern kannst.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im Februar

Nachdem du dir letzten Monat BioShock 2 Remastered sichern konntest, ist im Februar jetzt die BioShock Infinite Complete Edition dran. BioShock Infinite gehört zu den besten Spielen der Reihe und das zeigt sich auch in den Bewertungen des Spiels, die sehr positiv ausfallen. In BioShock Infinite verschlägt es dich von der Unterwasserwelt in den Himmel. Columbia ist nicht nur eine fliegende Stadt, sondern ein technologisches Meisterwerk. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Leben hier einfach, oder gar ungefährlich ist.

Wer allerdings lieber festen Boden unten den Füßen hat, der kann sich im Februar Wolfenstein: Youngblood sichern. Die Wolfenstein-Reihe scheint in diesen Jahren aktueller denn je und lässt dich in eine alternative Version unserer Welt eintauchen, die bedrohlicher kaum sein könnte. Du musst dich ins Nazi-besetzte Paris begeben, um dort eine schwierige Mission zu absolvieren. Das besondere an Wolfenstein: Youngblood? Youngblood ist das erste moderne Koop-Wolfenstein-Spiel.

Wolfenstein: Youngblood ist diesen Monat kostenlos.

Alle kostenlosen Spiele im Februar

Jetzt verfügbar: „BioShock Infinite Complete Edition“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „Surf World Series“ (Amazon Games App)

Jetzt verfügbar: „AK-xolotl: Together“ (Epic Games Store)

Jetzt verfügbar: „Sand of Aura“ (Epic Games Store)

Jetzt verfügbar: „The Talos Principle: Gold Edition“ (GOG Code)

13. Februar: „Stunt Kite Party“ (Amazon Games App)

13. Februar: „The Smurfs 2 – The Prisoner of the Green Stone“ (GOG Code)

13. Februar: „Hardspace: Shipbreaker“ (Epic Games Store)

13. Februar: „Lysfanga: The Time Shift Warrior“ (Epic Games Store)

13. Februar: „Dark Sky“ (GOG Code)

20. Februar: „Wolfenstein: Youngblood“ (Xbox and PC via Microsoft Store Code)

20. Februar: „El Hijo – A Wild West Tale“ (Epic Games Store)

20. Februar: „Colt Canyon“ (GOG Code)

20. Februar: „Republic of Jungle“ (Epic Games Store)

20. Februar: „Royal Romances: Cursed Hearts Collector’s Edition“ (Legacy Games Code)

27. Februar: „Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut“ (GOG Code)

27. Februar: „Night Reverie“ (Amazon Games App)

27. Februar: „Sine Mora EX“ (Amazon Games App)

27. Februar: „Redemption Reapers“ (Epic Games Store)

27. Februar: „Yes, Your Grace“ (GOG Code)

Amazon Luna im Februar

Auch diesen Monat kannst du über Amazon Luna umsonst auf mehrere Spiele zugreifen. Im Februar sind folgende Spiele im Angebot:

Nobody Saves the World Complete

RIDE 4

Devil May Cry 5

Batora: Lost Haven

HOT WHEELS UNLEASHED 2 – Turbocharged

Fortnite OG

Fortnite Ballistic

LEGO Fortnite Brick Life

Fortnite Battle Royale

Fortnite Festival

LEGO Fortnite Odyssey

Rocket Racing

Fortnite

Trackmania Starter Access

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

