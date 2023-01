Amazon und eBay unter Druck: Starker Konkurrent macht sich in Deutschland breit

Amazon und eBay sind auf dem deutschen Markt grundsätzlich nicht konkurrenzlos. Zahlreiche weitere Online-Händler konkurrieren um die Gunst der Käufer, wenngleich ihre Absatzzahlen meistens nicht mit denen der Platzhirsche mithalten können. Nun möchte sich der nach eigenen Angaben Schweizer E-Commerce-Marktführer, Digitec Galaxus AG, auf dem deutschen Markt ausstrecken.

Galaxus startet endgültig durch

Der Schweizer Online-Händler Galaxus ist bereits seit November 2018 in Deutschland verfügbar. Im Jahr 2021 soll das Unternehmen über 100 Millionen Euro umgesetzt haben. Nun könnte diese Zahl noch einmal steigen – und zwar deutlich. Denn wie Galaxus in einer Pressemeldung verkündete, bringt der Händler seinen Marktplatz nach Deutschland. Dieser ähnelt in seinem Wesen dem Amazon Marketplace. Heißt: Händler können ihr Sortiment ab sofort auf der Galaxus-Plattform anbieten. Und zwar unter eigenem Namen und ohne Grundgebühren oder Initialgebühren. Dafür fällt pro Verkauf eine Provision an.

Wie folgenschwer diese Entwicklung sein könnte, lässt sich an dem Schweizer Markt ablesen. Dort soll knapp die Hälfte der über fünf Millionen Produkte via Marktplatz ihren Weg in das Sortiment gefunden haben. Dabei wird nicht jeder Händler zugelassen. Galaxus setzt nach eigenen Angaben auf ein „kuratiertes Händlerprogramm“. Die Händler werden folglich vorselektiert. Einen größeren Unterschied zu Amazon und Co. stellt allerdings die nicht vorhandene Möglichkeit dar, sich eine prominente Platzierung im Shop zu erkaufen. Diese wird bei der ernstzunehmenden Konkurrenz zwar entsprechend markiert, doch zahlreiche Nutzer scheinen nicht darauf zu achten. So weisen hervorgehobene Produkte bei Amazon beispielsweise oftmals die mit Abstand meisten Bewertungen innerhalb einer Produktgruppe auf.

Galaxus-Marktplatz

Marktplatz ab sofort verfügbar

Interessierte können bereits jetzt das Galaxus-Portal nach Angeboten von weiteren Händlern durchsuchen. Allerdings ist das Angebot zurzeit noch ausbaufähig. Denn während der Schweizer Händler auf dem Heimatmarkt mit über 400 Partnern zusammenarbeitet, sind es in Deutschland aktuell lediglich zehn. Dazu gehören unter anderem ComStern.de, Shopfair24 und SwissCommerce.

