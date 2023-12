Letzte Chance: Amazon schmeißt Tarantino-Filmhit aus dem Programm

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, diese noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Prime Video: Dieser Tarantino-Hit ist bald nicht mehr gratis

Quentin Tarantino gehört zu den erfolgreichsten Filmregisseuren in Hollywood. Viele seiner Filme gelten mittlerweile als wahre Klassiker, während andere als moderne Meisterwerke angesehen werden. Einer der besten Filme – ausgezeichnet mit einem Oscar für die beste Filmmusik – ist dabei der 2015 erschienene Western-Krimi „The Hateful Eight“. Ebendieser ist auf Amazon Prime Video derzeit ohne Aufpreis abrufbar. Bereits in naher Zukunft könnte sich dies jedoch ändern. Daher sollten Filmliebhaber jetzt schnell sein.

Der Streifen berichtet von einem verschneiten Rasthaus, in dem sich des Nachts acht markante Persönlichkeiten zusammenfinden. Jeder misstraut jedem, denn alle haben unterschiedliche Motive und etwas zu verbergen. Zudem sind nicht alle die, die sie vorgeben zu sein. Daher dauert es nicht lange, bis die ersten Reisenden das Zeitliche segnen.

Ein wichtiges Standbein des Films stellt dessen Starbesetzung dar. Dazu zählen unter anderem Samuel L. Jackson als Major Marquis „Der Kopfgeldjäger“ Warren, Kurt Russell als John „Der Henker“ Ruth, Walton Goggins als Chris „Der Sheriff“ Mannix und Tim Roth als Oswaldo „Der kleine Mann“ Mobray. Diese – gepaart mit dem unverwechselbaren Stil von Quentin Tarantino sowie dem fantastischen Soundtrack – resultierten in einer hervorragenden IMDb-Bewertung von 7,8 von 10 möglichen Sternen.

