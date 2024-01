Letzte Chance: Amazon schmeißt schockierenden Mindfuck-Film raus

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, diese noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Prime Video: Mindfuck-Film mit 8,2 von 10 Sternen

Martin Scorsese gehört zu den bekanntesten Filmregisseuren der USA. Auf seinem Resümee finden sich Streifen wie „GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia“, „Departed – Unter Feinden“ und „The Wolf of Wall Street“. Doch das sind nur einige wenige seiner Werke. Ein weiterer Titel aus dem Jahr 2010 wurde auf den Namen „Shutter Island“ getauft. Und dieser gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Mindfuck-Filmen aller Zeiten.

Die Handlung von „Shutter Island“ dreht sich um den US-Marshal Edward „Teddy“ Daniels (Leonardo DiCaprio), der zusammen mit seinem neuen Partner Chuck Aule (Mark Ruffalo) den Fall einer verschwundenen Patientin im Ashecliffe Hospital für psychisch gestörte Schwerverbrecher untersuchen soll. Die Einrichtung befindet sich auf einer Insel vor der Küste von Massachusetts, daher sind Patienten und Ärzte vom Rest der Welt abgeschnitten. Auf Shutter Island angekommen, stößt Teddy unmittelbar auf Widerstand. Sowohl der Chefarzt (Ben Kingsley) als auch das restliche Personal zeigen sich überaus unkooperativ. Teddy findet dennoch recht schnell eine heiße Spur, aus der er eine ungeheuerliche Vermutung ableitet: In der Anstalt wird illegal an lebenden Menschen experimentiert. Doch schon kurz darauf stellen Experimente an Menschen die geringste seiner Sorgen dar.

Von den Nutzern des Filmportals IMDb erhielt „Shutter Island“ eine herausragende Bewertung von 8,2 von 10 möglichen Sternen. Damit positionierte sich der Streifen auf dem 140. Platz der Allzeit-Bestenliste. Wer sich Scorseses Meisterwerk ohne zusätzliche Kosten auf Amazon anschauen möchte, muss sich jedoch beeilen. Denn dieser ist nur noch sechs Tage lang im Prime-Video-Abo enthalten.

Jetzt weiterlesen Versteckte Stromfresser: Mit diesem genialen Trick spart jeder 135 Euro