Amazon: Ab sofort neue Bedingungen für Rücksendungen

Wie schon im vergangenen Jahr, kannst du rund um Weihnachten alle Bestellungen, die du bei Amazon aufgibst, länger retournieren als üblich. Während diese Aktion im vergangenen Jahr zum Unmut zahlreicher Händler schon am 1. Oktober begann, beginnt die neue Retouren-Frist in diesem Jahr einen Monat später. Im Klartext: Alle Bestellungen, die du ab Montag, dem 1. November 2021 aufgibst, kannst du bis Ende Januar 2022 zurückschicken. Amazon startet damit offiziell in das Weihnachtsgeschäft und hofft, damit die Paketflut in den Tagen vor dem Fest zu entzerren. Am 31. Dezember kehrt Amazon zur üblichen Rückgabefrist zurück.

Die deutlich verlängerte Rückgabe soll vor allem eines ermöglichen: Geschenke, die deinen Freunden und deiner Familie nicht gefallen, einfach nach Weihnachten zurückschicken zu können. Und das selbst dann, wenn du sie im November schon bestellst.

Verlängerte Rückgabe auch für Amazon-Händler

Die verlängerte Rückgabe gilt nach Angaben von Amazon übrigens nicht nur für Artikel, die du direkt von Amazon kaufst. Auch Artikel, die die Marketplace-Händler verschicken, unterliegen diese Bedingungen. Diese dürften davon erneut wenig begeistert sein. Schließlich müssen sie damit rechnen, Ware, die sie im November verkauft haben, im Januar zurückzubekommen.

Gerade bei Artikeln, die dieses Jahr aufgrund des Chipmangels und der problematischen Lieferketten zu Weihnachten knapp werden, ist das für die Händler ärgerlich. Die einst verkauften knappen Artikel liegen dann im Januar wieder im Regal.

Diese Artikel kannst du nicht zurückgeben

Nicht jeden bestellten Artikel kannst du auch wirklich bis Ende Januar zurückgeben. Es gibt Ausnahmen – auch bei der normalen Rückgabefrist. Dabei handelt es sich um Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind – also etwa geöffnete Cremes.

Auch DVDs und Spiele, bei denen du die versiegelte Packung geöffnet hast, sind ausgenommen. Wie im Versandgeschäft üblich, kannst du auch personalisierte Artikel nicht zurückgeben. Und wenn du darüber nachdenkst, dir dein Weihnachtsessen zu bestellen und nicht verbrauchtes zurückzuschicken: Auch das wird nicht funktionieren.

Jetzt weiterlesen Amazon Trade-In: So verwandelst du deine alten Geräte in Amazon Gutscheine