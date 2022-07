Amazon bestätigt: Ring-Kameras leiten private Aufnahmen weiter

Der zu Amazon gehörende Hersteller Ring ist in erster Linie für seine Videotürklingel und Sicherheitskameras bekannt. Sie sorgen dafür, dass Kriminelle nicht unbeobachtet in das eigene Zuhause eindringen können. Zeitgleich werden jedoch große Mengen an Video- und Audiodaten gesichert – und auch weitergegeben. Das gestand Amazon Anfang Juli 2022 in einem Schreiben an den Senat der Vereinigten Staaten.

Überwachungsaufnahmen in zahlreichen Fällen weitergegeben

In einem Antwortschreiben an den US-Senator Markey, verkündete Amazon, allein im laufenden Jahr bereits 11 Mal Überwachungsaufnahmen an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet zu haben – und zwar ohne Zustimmung der Verbraucher. Auch eine entsprechende Warnung erhielten diese nicht. In allen diesen Fällen soll jedoch eine unmittelbar drohende Gefahr für Leib und Leben bestanden haben.

In seinen US-Nutzungsbedingungen behält sich Amazons Ring das Recht vor, in Gefahrensituationen unverzüglich auf dringende Auskunftsersuche der Strafverfolgungsbehörden reagieren zu dürfen. Das mag im ersten Moment nach einer sinnvollen Herangehensweise klingen, doch die Regelung kann auch missbraucht werden. Und zwar nicht nur von den Strafverfolgungsbehörden, sondern auch von Cyberkriminellen. Ein entsprechender Fall wurde erst in jüngster Vergangenheit bekannt. Betrüger gaben sich für Mitarbeiter von Behörden aus, täuschten einen Notfall vor und ergatterten private Nutzerdaten von unter anderem Meta (Facebook), Apple, Alphabet (Google), Snap (Snapchat), Twitter und Discord. Diese wurden anschließend für Erpressungen verwendet.

Sind auch deutsche Verbraucher betroffen?

Es ist unklar, ob auch deutsche oder europäische Behörden mittels Ring-Kameras aufgezeichnetes Video- oder Audiomaterial im Rahmen von Untersuchungen einforderten. In den hiesigen Nutzungsbedingungen heißt es dazu jedoch ebenfalls: „Ring behält sich das Recht vor, Auskunft an Strafverfolgungsbehörden ohne Rechtsverfahren zu geben, wenn eine unmittelbare Gefahr für Personen besteht.“ Eine gerichtliche Anordnung oder die Zustimmung des Kunden sind dabei laut Ring in Notfällen mit Gefahr für Leib und Leben dabei nicht notwendig. Darüber hinaus greift auch das Forschungs- und Entwicklungsteam von Ring „auf eine kleine Anzahl von Videoaufzeichnungen zu“. Das setzt jedoch eine Einwilligung seitens des Verbrechers voraus. Solltest du dir nicht sicher sein, ob du eine entsprechende Einwilligung erteilt hast, empfiehlt es sich, dies in den Systemeinstellungen zu überprüfen oder den Kundensupport zu kontaktieren.

Senator Markey befürchtet indes, dass biometrische Überwachung ein zentraler Bestandteil des wachsenden Netzes von Überwachungssystemen wird. Diesen Gedanken befeuert nun auch Amazon. Denn der Frage, ob Ring sich freiwillig dazu verpflichten werde, niemals Spracherkennungstechnologien in seine Produkte zu integrieren, wich der Hersteller aus, indem er lediglich hervorhob, Ring würde aktuell keine Spracherkennungstechnologien verwenden.

Wer die volle Kontrolle über seine Nutzerdaten behalten möchte, der sollte daher lieber zu einem anderen Hersteller greifen. Bestenfalls zu einem, der keine Cloud-Datenspeicherung anbietet.

Jetzt weiterlesen Phishing-Betrug: Darauf müssen Nutzer von Amazon, PayPal & Co. achten