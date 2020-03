Amazon Prime Video reduziert die Streamingqualität

Jetzt weiterlesen

Der Coronavirus hält gerade die ganze Welt in Atem. Nicht jeder ist wirklich krank, aber dennoch ist nahezu jeder in der einen oder der anderen Form betroffen. In Deutschland haben viele ihre sozialen Kontakte freiwillig eingeschränkt und versuchen die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen, indem sie viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen. Um für Ablenkung zu sorgen, stellt Amazons Tochterunternehmen Audible nun zahlreiche Bücher und Podcasts kostenlos bereit.