Letzte Chance: Amazon wirft bildgewaltige Fantasy-Filmreihe aus Prime Video

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich werden neue Streifen ergänzt, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, diese noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Prime Video: Letzte Chance für Tribute von Panem-Reihe

Diesmal geht es mit den Tributen von Panem einer der beliebtesten Fantasy- oder auch Sci-Fi-Geschichten der Moderne an den Kragen. Und zwar der kompletten Filmreihe. Angefangen mit dem 2012 erschienenen „Die Tribute von Panem – Hunger Games“ und bis zum 2015 gestarteten „Die Tribute von Panem – Mockingjay: Teil 2“. Die Regie führte dabei größtenteils Francis Lawrence, der sich bereits mit seinen ersten beiden Filmen „Constantine“ und „I Am Legend“ einen Namen machte. Lediglich im ersten Film schwang Regisseur Gary Ross das Zepter.

Doch worum geht es in der dystopischen Fantasy-Story? Die Handlung ist in der Zukunft angesiedelt; in dem diktatorisch geführten Staat Panem. Dieser besteht aus zwölf Distrikten sowie einem Kapitol. Um die Macht des Kapitols zu demonstrieren und zu festigen, werden jährlich sogenannte Hungerspiele ausgetragen. Jedes der Distrikte ist verpflichtet, einen Jungen und ein Mädchen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren als Tribut darzubieten. Diese sollen in einem tödlichen Battle Royale gegeneinander antreten, das nur ein einziger Teilnehmer überleben kann. In diesem Jahr (erster Film) meldet sich Katniss Everdeen freiwillig als Tribut, um ihre Schwester zu schützen. Doch das Turnier artet aus und das Fundament des totalitären Systems beginnt zu bröckeln.

Aus Prime Video entfernt werden:

In die Rolle der Katniss Everdeen schlüpfte Schauspielerin Jennifer Lawrence (X-Men: Erste Entscheidung, Don’t Look Up, American Hustle). Derweil verkörpert Josh Hutcherson (Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Brücke nach Terabithia) Peeta Mellark, einen weiteren Tribut aus dem gleichen Distrikt. Ferner gesellt sich Schauspieler Woody Harrelson dazu (Zombieland, Die Unfassbaren – Now You See Me, Solo: A Star Wars Story), der als Mentor Haymitch Abernathy Katniss‘ Ausbildung überwacht.

