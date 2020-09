Es dauert nicht mehr lange, dann bricht schon wieder das letzte Quartal des laufenden Jahres an. Und zusammen mit dem bevorstehenden Monatswechsel brechen auch neue Zeiten für Fans von Serien und (mal mehr mal weniger) aktuellen Filmen bei Prime Video von Amazon an. Denn der US-Konzern hat so einige interessante Neustarts angekündigt. Wir zeigen dir, auf welche neuen Serien und Filme du dich in den kommenden Wochen als Prime-Video-Kunde freuen kannst.

Neue Serien bei Amazon Prime Video

„The Walking Dead“: World Beyond – Staffel 1

Hart war für viele Fans von „The Walking Dead“ die jüngst bekannt gewordene Nachricht, dass ihre Lieblingsserie mit Staffel 11 ein Ende finden wird. Die gute Nachricht ist: Mit „The Walking Dead: World Beyond“ startet schon am 2. Oktober eine neue Serie aus dem weltweit erfolgreichen Franchise.

Erzählt wird die Geschichte der ersten Generation, die in der Zombie-Apokalypse erwachsen wird: Einige werden zu Helden. Andere werden zu gefährlichen Gegenspielern. Aber letztendlich werden sie sich alle für immer verändern. Aufgewachsen und gefangen in ihrer Identität – im Guten und im Schlechten. Neue Folgen von „The Walking Dead: World Beyond“ sind immer wöchentlich bei Prime Video in Deutschland und Österreich abrufbar.

„Fear The Walking Dead“ – Staffel 6

Längst nichts bahnbrechend Neues mehr, sondern eine längst rundum etablierte Serie, die ebenfalls der „The Walking Dead“-Reihe entspringt: „Fear The Walking Dead“. Und ab dem 12. Oktober geht es endlich mit neuen Folgen weiter. Das Spin-Off zeigt in den neuen Episoden, was aus der Patchwork-Familie geworden ist, die sich ursprünglich in ihrer Mission, die Bedürftigen zu unterstützen, zusammenschloss.

Nachdem die Gruppe von Virginia und ihren Pionieren auseinandergerissen wurde, ist sie nun über weitläufige Siedlungen verstreut. Morgans letzte Botschaft am Ende der fünften Staffel an die Gruppe war, „einfach zu leben“. Jetzt zeigt sich, was das für jeden von ihnen bedeutet. Einige werden die Stabilität und die Möglichkeiten in Virginias Gemeinden faszinierend finden, einige werden in der Dunkelheit versinken, während andere sich gegen das wehren, was ihnen aufgezwungen wurde. Das Leben hinter Virginias Mauern wird jeden einzelnen von ihnen auf unterschiedlichste Weise auf die Probe stellen und sie zwingen, zu definieren, wer sie in dieser neuen Welt sind.

„Utopia“ – Staffel 1

Schon seit einigen Wochen teasert Prime Video zudem die erste Staffel der neuen Thriller-Serie „Utopia“ an. In zunächst acht Episoden geht es ab dem 30. Oktober darum, die Welt zu retten, während man gleichzeitig versucht, seinen Platz in ihr zu finden. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Comic-Fans, die sich online treffen und die Passion für einen scheinbar fiktiven Comic namens „Utopia“ teilen. Gemeinsam decken Becky, Ian, Samantha, Wilson Wilson und Grant geheime Hinweise auf, die in den Seiten von „Utopia“ verborgen sind und Bedrohungen für die Menschheit vorhersagen.

Schnell wird ihnen klar, dass dies nicht nur eine Verschwörung ist, sondern dass es sich dabei um sehr reale Gefahren handelt, die gerade jetzt in ihrer Welt zum Leben erwachen. Das gefährliche Abenteuer bringt die Gruppe von Angesicht zu Angesicht mit der berühmten Hauptfigur des Comics – Jessica Hyde. Sie begleitet die Gruppe auf ihrer Mission, die Welt zu retten. Doch sie hütet dabei ihre eigenen Geheimnisse.

„Truth Seekers“ – Staffel 1

Ebenfalls komplett neu: das Amazon Original „Truth Seekers“. Anders als in „Utopia“ geht es hier ab dem 30. Oktober aber eher lustig zu. Und ein bisschen gruselig. Denn die übernatürliche Horrorkomödie im Serienformat handelt von einer Gruppe von Teilzeitermittlern für paranormale Phänomene, die sich zusammenschließt, um Geistererscheinungen in ganz Großbritannien aufzudecken. Ihre Abenteuer veröffentlichen sie anschließend auf ihrem Online-Kanal – für jedermann abrufbar.

Während sie jedoch spukende Kirchen, unterirdische Bunker und verlassene Krankenhäuser mit ihren selbstgebauten Gerätschaften zum Aufspüren von Geistern überwachen, werden ihre übernatürlichen Erlebnisse immer häufiger, erschreckender und mitunter sogar tödlich. Langsam beginnen sie ihre Verschwörung aufzudecken, die – wie so oft – den Untergang für die gesamte Menschheit herbeiführen könnte.

„NOS4A2“ – Staffel 2

Bekannt ist jetzt auch, wann die Fortsetzung von „NOS4A2“ bei Prime Video anlaufen wird: am 23. Oktober ist es soweit. Acht Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel ist Vic McQueen entschlossener denn je, Charlie Manx zu vernichten. Charlie, der mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert war, strebt verzweifelt nach Rache an Vic. Diesmal richtet er sein Augenmerk auf die Person, die Vic am meisten bedeutet – ihren achtjährigen Sohn Wayne. Das Wettrennen um Waynes Seele bringt Vic und Charlie auf Kollisionskurs und zwingt beide, sich mit den Fehlern ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, um Waynes Zukunft zu sichern.

„The Bold Type“ – Staffel 4

Schon in die vierte Staffel startet ab dem 16. Oktober „The Bold Type“. In den neuen Episoden sind Jane, Kat und Sutton im Kampf um die Führung bei Scarlet an vorderster Front. Das Magazin wird durch eine neue Dynamik ins Trudeln gebracht, die alle – auch Jaqueline – zwingt, sich anzupassen. Jane steht vor schwierigen Entscheidungen, die das Leben mit der BCRA-1-Mutation mit sich bringt. Sutton und Richard versuchen eine Fernbeziehung zu führen, während Sutton gleichzeitig versucht, ihre Karriere voranzubringen. Kai ist entschlossener denn je, das Beste aus ihrer Plattform bei Scarlet zu machen und bereut frühere Fehler.

Titel Staffel abrufbar ab Deutschland 89 3 25. September Fernando 1 25. September Doom Patrol 2 28. September Shooter 3 30. September The Waking Dead - World Beyond 1 2. Oktober Young Sheldon 3 6. Oktober Fear The Walking Dead 6 12. Oktober The Bold Type 4 16. Oktober NOS4A2 2 23. Oktober The Challenge: Eta (OmU) 1 30. Oktober Truth Seekers 1 30. Oktober Utopia 1 30. Oktober American Gods 3 im Jahr 2020 Herr der Ringe 1 im Jahr 2020 A League of Their Own 1 noch unbekannt Bosch 7 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Star Trek: Picard 2 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 1 noch unbekannt

Die Filme kannst du neu bei Prime Video sehen

Soll es statt einer Serie lieber ein Film sein, hast du bei Prime Video ebenfalls die Möglichkeit, so einige Blockbuster zu sehen. Das müssen nicht immer brandaktuelle Filme sein. Auch der eine oder andere Film-Klassiker kann ganz entspannend sein, wenn wieder einmal ein trüber Herbsttag die Laune zu vermiesen droht. Beispiele: „The Pianist“ aus dem Jahr 2002 läuft direkt zu Beginn bei Prime Video an, „Baby Driver“ (ab 27. Oktober) oder „Blair Witch Projekt“ (ab 30. Oktober) folgen zum Monatsende.

Eine Sammlung von acht Filmen mit Gänsehautgarantie ist unterdessen das Amazon Original „Welcome to Blumhouse“. Produzent der Reihe ist Jason Blum, der auch für Grusel-Hits wie „Halloween“, „Happy Deathday“, „The Purge“ oder „Get Out“ verantwortlich ist. Die „Blumhouse“-Sammlung umfasst sowohl Thriller als auch spannungsgeladene und psychologische Dramen rund um Themen wie kulturelle Unterschiede, gesellschaftlichen Druck und persönliche Ängste. Die ersten vier Thriller kannst du bei Prime Video schon im Oktober sehen – passend zu Halloween.

–> Jetzt Amazon Prime Kunde werden

Titel verfügbar ab I See You – Das Böse ist näher als du denkst 27. September Countdown 30. September Die Kunst der Nächstenliebe 30. September Kartoffelsalat 3: Das Musical 30. September Apocalypse Now 1. Oktober The Pianist 1. Oktober Thilda und die beste Band der Welt 1. Oktober 21 Bridges 6. Oktober Black Box

Welcome to Blumhouse 6. Oktober The Lie

Welcome to Blumhouse 6. Oktober Alles Außer Gewöhnlich 7. Oktober Walk The Line 7. Oktober Come To Daddy 8. Oktober Nocturne

Welcome to Blumhouse 13. Oktober Evil Eye

Welcome to Blumhouse 13. Oktober Bombshell 13. Oktober Tommaso Und Der Tanz Der Geister 13. Oktober Surrogates 14. Oktober Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt 15. Oktober Ashfall 16. Oktober Borat: Cultural Learnings Of America For Make Benefit Glorious Nation Of Kazakhstan 16. Oktober Time (OmU) 16. Oktober Arkansas 18. Oktober Die Tiefseetaucher 20. Oktober Vice – der zweite Mann 21. Oktober Little Miss Sunshine 22. Oktober Chaos auf der Feuerwache 23. Oktober Lady Business 23. Oktober Ey Mann, wo is' mein Auto? 25. Oktober 28 Days Later & 28 Weeks Later 26. Oktober Baby Driver 27. Oktober The Boy & Brahms: The Boy 2 (Director’s Cut) 30. Oktober The Blair Witch Project 30. Oktober

jetzt weiterlesen Netflix: Diese Serien- und Film-Highlights siehst du im Oktober

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.