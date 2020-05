Amazon Prime Video im Juni: Diese Gänsehaut-Highlights warten auf dich

Parasite

Ab dem 17. Juni zeigt Amazon Prime Video exklusiv den Film Parasite. Er ist der erste nicht-englischsprachige Film, der bei den Oscar-Verleihungen als bester Film ausgezeichnet wurde. Der Streifen des Südkoreaners Bong Joon Ho ist ein aufregender Mix aus rabenschwarzer Tragikomödie und herrlich perverser Thrillerfarce über eine Familie aus armen Verhältnissen, die in einem vornehmen Haushalt anheuert und sich dort einnistet. Klassenkampf, wie man ihn noch nicht gesehen hat.

→ Beste Filme 2019: Diese 10 musst du gesehen haben

Ab dem 5. Juni sorgt einer der besten Fußballspieler der Gegenwart für Gänsehaut bei Amazon Prime Video. Wer erinnert sich nicht an 2014? Das Jahr, in dem Deutschland Weltmeister wurde. Mittendrin der blutende Held Bastian Schweinsteiger. Er liebt das Spiel und steht für alles, was den Fußball zur schönsten Nebensache der Welt macht. Kampf und Anmut, Fairness, Teamgeist und die unstillbare Lust zu spielen. Seine Erfolge? FA Cup Sieger, 7 mal DFB Pokalsieger, 8 mal Deutscher Meister, UEFA Champions League Sieger und Weltmeister.

Der Amazon Original Film zeigt seine Geschichte, von seinen Anfängen bis zu seinem Karriereende. Welche Charaktere und Erlebnisse prägten ihn? Wie sieht sein Leben mit Tennis-Star Ana Ivanović und seiner Familie abseits des Fußballplatzes und nach dem Ende seiner Fußballerkarriere aus?

Der von Til Schweiger produzierte Dokumentarfilm umspannt Schweinsteigers Werdegang von den Anfängen seiner siebzehnjährigen Karriere beim FC Bayern München zu seiner Führungsrolle in der deutschen Nationalmannschaft bis zum heutigen Tag. Neben Experten wie Gerhard Delling und Legenden des deutschen Fußballs wie Jogi Löw, Uli Hoeneß, Oliver Kahn und Karl-Heinz-Rummenigge kommen auch Lukas Podolski und Miroslav Klose zu Wort.

Jetzt weiterlesen Top 20: Das sind die besten Filme aller Zeiten

El Presidente – Staffel 1 bei Amazon Prime Video

Und wir gerade beim Fußball sind: Ab dem 5. Juni zeigt Amazon Prime Video die erste Staffel von „El Presidente“ in der Originalfassung – auf Spanisch mit deutschen Untertiteln. Eine deutsche Synchronfassung folgt demnächst.

Im Jahr 2015 erschütterte ein Korruptionsskandal rund um die FIFA die Fußballgemeinde in Lateinamerika, den USA und auf der ganzen Welt. El Presidente bringt die Ereignisse rund um das sogenannte „FIFA-Gate“ und die Protagonisten dahinter auf den Bildschirm. In einstündigen Episoden beleuchtet die Drama-Serie den erschütternden Sportskandal anhand der Geschichte von Sergio Jadue. Der unbedeutende chilenische Fußballvereinsvorsitzende wurde an der Seite von Julio Grondona, dem berüchtigten Präsidenten des argentinischen Fußballverbandes, zur Schlüsselfigur in einem 150 Millionen Dollar schweren Korruptionsskandal.

Neue Serien & Staffeln im Juni bei Amazon Prime Video

El Presidente – Staffel 1 (OV/OmU) ab 5. Juni

LOL: Last One Laughing Australia – Staffel 1 (OV/OmU) ab 19. Juni

Castle – Staffel 1-8 ab 5. Juni

SCHW31NS7EIGER: MEMORIES – VON ANFANG BIS LEGENDE ab 5. Juni

Gina Brillon – The Floor is Lava (OV/OmU) ab 5. Juni

Parasite ab 17. Juni

Porträt einer jungen Frau in Flammen ab 30. Juni

7500 ab 26. Juni

Blinde Wut – Kampf gegen das System ab 5. Juni

Get Lucky – Sex verändert alles ab 26. Juni

Halloween ab 28. Juni

No Surrender – One Man vs. One Army ab 6. Juni

Crawl ab 19. Juni

Goliath96 ab 14. Juni

A Million Ways to Die in the West ab 2. Juni

Legend ab 11. Juni

Die Mumie ab 9. Juni

MUD – Kein Ausweg ab 28. Juni

Bastille Day ab 23. Juni

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.