Amazon: Diese kostenlosen Spiele und Vorteile gibt es im Juni bei Prime Gaming

Prime Gaming ist der Game Store von Amazon. Wer eine Prime Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir hier unsere Favoriten unter den Gratis Games und eine Auswahl an Loot und Co., die es ebenfalls im Juni kostenlos gibt.

Game Highlight bei Amazon: Far Cry 4

Der Juni wird bei Prime Gaming definitiv von diesem Spiel angeführt. Bei Far Cry 4 handelt es sich um einen der Vorgänger des aktuellen Far Cry 6, das sich immenser Beliebtheit erfreut. In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Ajay Ghale und reist in ein Land namens Kyrat. In Kyrat herrschen Kultur und Unruhe, es droht ein großer Bürgerkrieg, der das Land für immer verändern könnte.

Far Cry 4 ist ein Vorgänger zum aktuellen Far Cry 6, das Gamer begeistert.

Schaffst du es, den letzten Wunsch deiner verstorbenen Mutter zu erfüllen, ohne in den Bürgerkrieg eingebunden zu werden? Wie geht der Krieg für die Bürger von Kyrat wohl aus, können sie ihre Freiheit zurückgewinnen?

Prime Gaming: Escape from Monkey Island

Nachdem es im Mai The Curse of Monkey Island kostenlos gab, ist nun Escape from Monkey Island an der Reihe. Die Monkey Island Games sind wahre Klassiker, in die du nun dank Prime Gaming kostenlos eintauchen kannst. Guybrush Threepwood, der Protagonist und seine Frau Elaine Marley kehren von ihrer Hochzeitsreise zurück. Jedoch werden sie von einem mysteriösen Fremden namens Charles L. Charles erwartet, der Guybrushs politische Position an sich reißen möchte. Löse spannende Puzzle und verhindere, dass Charles seinen Willen bekommt. Es liegt an dir, den Normalzustand einmal mehr herzustellen. Bei Escape from Monkey Island handelt es sich um den vierten Teil der Monkey Island-Serie. Er schließt also perfekt an den dritten Teil des letzten Monats an.

Game Highlight: WRC 8 FIA World Rally Championship

Erkunde in diesem rasanten Spiel über 100 Rennstrecken in 14 verschiedenen Ländern. Diese realistische WRC Simulation lässt dich in die Welt des Autorennens eintauchen und bietet dabei mehr Realismus als je zuvor. Nicht nur die Grafik, sondern auch die Physics des Spiels wurden für jedes Terrain überarbeitet. Ebenso ist der Karriere-Modus komplett erneuert, um dir das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten. Zöger also nicht zu lange und sicher dir dieses coole Spiel im Juni kostenlos über Prime Gaming. Besonders Autofans kommen hier auf ihre Kosten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Loot und Co. mit Amazon Prime Gaming

Natürlich gibt es auch im Juni wieder eine ganze Reihe cooler Boni für Nutzer von Prime Gaming. Diese Boni sind in den verschiedensten Spielen gültig und wechseln regelmäßig. Es lohnt sich also in jedem Fall, immer mal wieder vorbeizuschauen. Diesen Monat kannst du zum Beispiel ein Bonus-Pack für Lost Ark abholen, das dich mit einer besonderen Aura und In-Game Währung versorgt. Auch für Lords Mobile gibt es ein interessantes Angebot, das dich mit verschiedenen Loot-Items und einem Boost deiner Armeegröße versorgt.

Zu den Klassikern gehören mittlerweile schon GTA Online, das auch diesen Monat wieder Boni durch Prime Gaming mit sich bringt. Auch für Battlefield 2042 gibt es ein kostenloses Angebot. Natürlich bleibt auch Apex Legends nicht ohne seine eigene Kooperation mit dem Gaming Store von Amazon. Alle anderen Angebote findest du wie jeden Monat auf der offiziellen Seite von Prime Gaming.