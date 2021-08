Amazon: Diese beliebten Filme gibt es jetzt für 99 Cent – aber nur für kurze Zeit

Bei Amazon Prime Video kannst du nur noch heute von der aktuellen Film-Aktion profitieren. Die ist zwar nicht neu, dafür aber beliebt. Du kannst mit den „Amazon Prime Deals“ allerhand Filme für gerade einmal 99 Cent ergattern. Die Deals stellt der Versandhändler nur an bestimmten Tagen im Monat bereit, sodass du nur begrenzt Zeit hast, um zuzuschlagen.

→ Fitzeks Debütroman gibt es demnächst als Serie

Um von der Aktion zu profitieren, ist vor allem eines nötig: Du musst Prime-Kunde sein. Mit den 99 Cent kannst du alle Aktionsfilme ausleihen – sie gehören dir danach allerdings nicht. Das Prozedere für die Leihe bleibt dabei wie gehabt: Du hast die Filme für insgesamt 30 Tage in deinem Vorratsspeicher. Hast du einen der Filme begonnen, musst du ihn innerhalb von 48 Stunden angeschaut haben – auf Wunsch auch mehrfach. Danach ist er weg.

Mit den Amazon Prime Deals kannst du im Prinzip eine Menge Geld sparen. Letztlich hängt das aber auch vom ursprünglichen Preis des Films ab. Normalerweise kosten sie etwa vier oder fünf Euro. Was es an neuen Filmen und Serien im August auf Amazon Prime Video zu sehen gibt, haben wir dir in unserer Übersicht aufgelistet. Die Aktion gilt nur noch heute, am 8. August.

Amazon Prime Video: Diese Filme bekommst du

Amazon stellt dieses Mal über 50 Titel zur Verfügung. Die Streifen sprechen dabei unterschiedliche Geschmäcker und Zielgruppen an. Für Hollywood-Fans gibt es etwa:

Ein ganzes halbes Jahr (Romanverfilmung mit Emilia Clarke und Sam Claflin)

Sex Tape (mit HIMYM-Star Jason Segel und Cameron Diaz)

Passengers (mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt)

Hitch – Der Date Doktor (Klassiker mit Will Smith)

Arrival (mit Amy Adams und Jeremy Renner)

Daneben finden sich in der Liste auf Amazon Prime Video aber auch Filme für Kinder und Familien sowie deutsche Komödien:

Die Känguru-Chroniken (Bestsellerverfilmung von Marc-Uwe Kling)

Peter Hase (Animationsfilm mit Christoph Maria Herbst)

Der Junge muss an die frische Luft (Romanverfilmung von Hape Kerkeling)

100 Dinge (von und mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz)

Wendy 2 (Verfilmung des Pferde-Comics)

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (Verfilmung von Michael Ende mit Henning Baum)

Klassentreffen 1.0 (mit Til Schweiger)