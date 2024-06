Amazon Prime Day steht jetzt fest – diese Spar-Tricks musst du kennen

Das wichtigste zuerst: Der Prime-Day-Gratis-Tipp klappt immer noch. Wer also ein Amazon-Konto ohne (kostenpflichtige) Prime-Vorteile hat, kann einen kostenlosen Probezeitraum abschließen, diesen schnell wieder kündigen und so komplett ohne Mehrkosten von den Prime-Day-Angeboten profitieren. Alle wichtigen Infos zum Prime Day 2024, nützliche Shopping-Tipps und eine Einschätzung der Warm-Up-Deals geben wir dir in diesem Artikel.

Prime Day 2024: Das Datum steht fest

Der Amazon Prime Day wird auch 2024 wieder als zweitägiges Event stattfinden. Kurz nach dem Ende der Fußball–Europameisterschaft steigt das Schnäppchen-Event wieder als 48-Stunden-Marathon, und zwar am 16. und 17. Juli 2024

Das Event ist wie üblich Prime-Mitgliedern vorbehalten, die dann kurzzeitig und solange, die Vorräte reichen krass reduziert werden. Amazon selbst kündigt für dieses Jahr insbesondere Schnäppchen zu Lego, AEG, Sony und WMF an, um einige Markennamen zu nennen.

Amazon Prime Day am 16. und 17. Juli 2024.

Diese Angebote starten schon jetzt

Erste Angebote sind jetzt schon in der Warm-Up-Phase gestartet. Dabei handelt es sich vor allem um Service-Deals, die dann auch am Prime Day selbst nicht günstiger sein werden.

Amazon Music 5 Monate gratis

Allem voran Amazon Music: Der Spotify-Konkurrent feiert 10-jähriges Jubiläum, was Amazon dazu bringt, den Streamingdienst im „besten Angebot aller Zeiten“ anzubieten. Heißt genau: Prime-Mitglieder, die den Dienst noch nicht ausprobiert haben, nutzen ihn 5 Monate gratis. Die Vorteile des Dienstes mit einer Bibliothek von über 100 Millionen Songs und einigen Exklusiv-Podcasts sind unter anderem die besonders hohe Audioqualität, in der die Musik abgespielt werden kann.

Wer es entspannter oder spannender mag, für den ist der Hörbuch-Dienst Audible wohl der Audio-Service der Wahl. Auch den gibt’s für neugierige Prime-Kunden 3 Monate gratis. Der Clou: In jedem dieser drei Monate bekommst du ein komplettes Hörbuch geschenkt, was einen echten Mehrwert bietet.

Beide Dienste – Audible und Amazon Music sind übrigens monatlich kündbar, können nach dem Gratis-Zeitraum also ohne Mehrkosten beendet werden.

PC-Spiele ohne Kosten

Darüber hinaus bringt Amazon eine Auswahl von 15 beliebten PC-Spielen für Prime-Mitglieder schon jetzt gratis in den Store. Darunter sind Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords oder Hitman Absolution.

Weitere Vorab-Deals

Wie schon in den vergangenen Jahren gesehen, werden auch einige Amazon-Geräte aus der Kindle-, Echo– oder Fire-TV-Serie schon weit vor dem Prime Day günstiger zu haben sein. Auch Smart-Home-Gadgets der Amazon-Marken Ring, Blink und eero dürften schon früher als erwartet in den Sale rutschen.

Außerdem bewirbt Amazon spezielle Angebote aus dem Lebensmittelbereich. Da, wo der Service verfügbar ist, bekommen Neukunden von Amazon Fresh ihren ersten Einkauf kostenlos geliefert und erhalten zusätzliche Rabatte für ihren nächsten Einkauf.

→ Alle aktuellen Prime Day Angebote findest du immer auf dieser Seite

Auch Konter-Deals werden erwartet

In den vergangenen Jahren hat sich beinahe der gesamte Online-Handel an Amazon orientiert und seinerseits Sonderaktionen über den von Amazon gesetzten Zeitraum gestartet. Die Konter-Aktionen liefen insbesondere bei MediaMarkt und Saturn, außerdem aber auch bei Herstellern wie Huawei.

Das ist der Amazon Prime Day

Beim Prime Day ist die Verwendung des Singulars streng genommen nicht korrekt. Tatsächlich ist der Prime Day seit 2019 nämlich ein zweitägiges Online-Shopping-Fest, meint: Er dauert 48 Stunden und findet seit jeher Mitte Juli statt. Erst in den vergangenen Jahren gab es noch eine abgespeckte Version im Oktober zusätzlich.

Und hier gibt es das erste Schlupfloch: Wer mit shoppen möchte, kann Amazon Prime für 30 Tage kostenlos testen. Kündigt man das Abo, das sonst 90 Euro im Jahr kostet und neben Prime-Video-Zugang auch stets schnellen Gratis-Versand beinhaltet, kann man also ohne Mehrkosten in den Genuss der Angebote kommen. Bessere Konditionen gibt es für Studenten – hier kostet die Jahresmitgliedschaft im ersten halben Jahr nichts und danach nur die Hälfte.

Der Amazon Prime Day ist eine Art unterjähriger Gegenentwurf zu den Shopping-Feiertagen „Singles Day“, „Black Friday“ und „Cyber Monday“, die den November alljährlich zum Hochamt für Online-Shopping-Fans machen. Der Vorteil beim Prime Day: Amazon schafft eine eigene Öffentlichkeit, der Fokus liegt immer auf Amazon, die Aufmerksamkeit ist hier fokussierter und Amazon muss den Kuchen nicht so sehr teilen – wenngleich andere Händler mit eigenen Angeboten dagegen ankämpfen.

Weitere Informationen:

→ Aufpassen bei der Schnäppchenjagd: Die Tricks der Online-Shops

→ Neue EU-Regel: Rabatt-Schummelei wird schwieriger

Das waren die Bestseller im zuletzt

Amazon hat schon kurz nach dem abgelaufenen Prime Day 12. und 13. Juli über die meistverkauften Produkte informiert. Zahlen liegen uns nicht vor, sodass wir hier auf die Korrektheit des Händlers vertrauen müssen. Demnach gingen vor allem diese drei Produkte in den 48 Stunden Prime-Day-Spektakel besonders gut weg:

Die Drohne ist überraschend in der Liste vertreten, Amazon gibt jedoch keine detaillierteren Angaben zur Erhebung preis, sondern präsentiert die Produkte lediglich als „Prime Day 2022 Bestseller“ – im Wortsinn sollten es also die meistverkauften Produkte sein. Beim Fire TV Stick 4K und bei der FritzBox, die beide sehr günstig waren und breite Massen ansprechen, ist dies durchaus realistisch.

Prime Kunde werden

Alle Werbemaßnahmen zum Amazon Prime Day sind garniert mit dem Hinweis „Exklusiv für Prime Kunden“. Amazon nutzt die Aktion also als Entgegenkommen für alle Bestandskunden und als Werbung für Neukunden gleichermaßen.

Das Prime-Abo läuft in der Regel ein Jahr und kostet pro Jahr 89,90 Euro oder 8,99 Euro pro Monat. Enthalten sind die Streaminginhalte von Amazon Prime Video und Prime Music. Außerdem profitieren Prime-Kunden von Gratis-Versand – auch bei geringen Bestellwerten. Wer nur reinschnuppern will, kann ein Probe-Abo abschließen, das in den ersten 30 Tagen kostenlos ist und im Zweifel wieder gekündigt werden kann.