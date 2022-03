Amazon mit hinterhältiger Taktik: Kunden fallen reihenweise drauf rein

Einen Großteil seiner Einnahmen generiert Amazon mit der Prime-Mitgliedschaft. Für 7,99 Euro monatlich oder 69 Euro im Jahr bekommt man die meisten Produkte kostenlos nach Hause geliefert. Zudem lassen sich mit dem Prime-Abo unzählige Filme und Serien ohne zusätzliche Kosten streamen. Neben dem kostenlosen Versand und Prime Video kommt Amazon Music hinzu und bietet den Zugriff auf Millionen von Songs. Doch was, wenn man sein Abo irgendwann mal kündigen möchte?

Amazon versucht es mit allen Tricks

Amazon lässt seine Prime-Kunden nicht so einfach gehen und hat den Prozess der Kündigung der Mitgliedschaft schon vor geraumer Zeit absichtlich in die Länge gezogen. Unser Test zeigte: Um ein Prime-Abo zu kündigen sind, von der Startseite ausgehend, sechs Schritte notwendig. Zwischen den einzelnen Schritten fragt Amazon immer wieder, ob das Unternehmen einen kurz vor Ablauf des Abos daran erinnern soll zu kündigen oder ob man nicht doch mit seinem Abo fortfahren will. Es werden all die Vorteile eines Prime-Abos aufgezählt. Nach Informationen des Magazins Business Insider konnte Amazon mit dieser Taktik die Kündigungen um 14 Prozent zurückfahren.

Neben dem mehrstufigen Kündigungsprozess sind es aber nicht allein die Informationen und Klicks, die einen von der Kündigung abbringen können und sollen. Amazon arbeitet auch gekonnt mit Design und Farben, um den Prozess unübersichtlich zu machen und Kündigungen zu verhindern. Die hinterhältige Taktik dahinter: Verwirren und Verkomplizieren. „Während des gesamten Prozesses manipuliert Amazon die Benutzer durch Formulierungen und Grafikdesign, was den Prozess unnötig schwierig und frustrierend zu verstehen macht“, lautete das Fazit der norwegischen Verbraucherzentrale im Januar vergangenen Jahres.

US-Konzern immer wieder in der Kritik

Ob Steuertricks, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen oder Rassismusvorwürfe: Immer wieder steht Amazon in der Kritik. Vor Kurzem ist ein Video aufgetaucht, dass erschreckende Szenen und die Schattenseiten des Kapitalismus zeigt. Zudem weiß der Konzern mehr über uns, als wir denken, wie dieser Test zeigt. Immerhin: Während Amazon eine Kündigung der Mitgliedschaft auf seiner Seite anbietet, muss man bei dem einen oder anderen Unternehmen auch im Jahr 2021 noch Kündigungen per Post oder Fax einreichen.

