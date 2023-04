Amazon mit Geschenken: Diese Tage solltest du dir im Mai im Kalender markieren

Der Prime-Day ist noch eine Weile entfernt und die kostenlosen Lieferungen sind auch nur nützlich, wenn du auch was beim größten Online-Händler der Welt bestellen musst. Was bleibt also? Amazon haut über Prime Video viele neue Inhalte heraus. Doch auch für Gamer gibt es jetzt Spiele, Inhalte und Loot kostenlos. Und wir verraten dir, wann du in deinem Kalender dicke rote Kreise machen solltest.

Amazons versteckte Coupon-Seite – mit Rabatten von bis zu 80 Prozent

Star Wars – Rogue Squadron 3D kostenlos

Für Gamer gibt es im Mai allen voran das Spiel Star Wars – Rogue Squadron 3D kostenlos. Doch damit ist die Gratis-Games-Liste nicht abgeschlossen. Gleich 15 neue Games bekommst du ohne Überweisung an den Online-Händler. Dazu kommen ab dem 1. Mai auf dem Prime-Gaming-Kanal eine Reihe neuer Titel, darunter LEGO® DC Super-Villains, Resident Evil 2, Overcooked! und Frog Island.

Vom 4. Mai an hat Prime Gaming die neuen kostenlosen Titel im Angebot. Doch nicht alle sofort. Im Mai können Spieler die Allianz der Rebellen in Star Wars: Rogue Squadron 3D vor einem Angriff des Imperiums retten oder in Planescape: Torment: Enhanced Edition die Geheimnisse früherer Leben aufdecken. Jeden Donnerstag gibt es auf gaming.amazon.com Nachschub. Und so solltest du dir nach dem 4. Mai, auch den 11. Mai, den 18. Mai und den 25. Mai im Kalender ankreuzen. Denn immer dann kommen weitere Gratis-Games hinzu.

Amazon mit Gratis-Loot und weiterer Inhalt

Du kannst dich auf noch mehr Content über den Mai hinweg freuen, einschließlich neuen Ingame-Loot und Content-Drops für FIFA 23, Lost Ark, New World, Farm Heroes Saga und viele mehr. Bei Fifa gibt es beispielsweise gerade schon den Prime Gaming Pack #7, aber nur noch bis zum 22. Mai. Für PUBG Mobile Fans gibt es ab dem3. Mai den „Don´t the hand that feeds you paracute“ und ab dem 17. Mai das Space Idol Set.