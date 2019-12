Amazon: Ist bald Schluss mit der Retouren-Vernichtung?

Wie der NDR berichtet, will die Bundesregierung im kommenden Jahr eine sogenannte Obhutspflicht für Retouren und nicht verkaufte Neuwaren einführen. Der Vorstoß kommt aus dem Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministerium. Im Kabinett soll es Anfang des neuen Jahres zu einem Beschluss geben.

Kommt die Obhutspflicht tatsächlich, dürfte neue Ware nur noch als Ultima Ratio vernichtet werden. Vorher muss der erneute Verkauf oder eine Spende geprüft werden. Nur wenn dies nicht mehr möglich ist, dem Händler wirtschaftlich nicht zuzumuten oder die Ware eine gesundheitliche Gefahr darstellt, sei die Vernichtung weiterhin möglich.

Amazon gibt offenbar Neuware zur Vernichtung

In seinem Bericht veröffentlicht der NDR mehrere Fotos aus dem Amazon-Logistikzentrum in Winsen an der Luhe. Sie sollen nach NDR-Angaben von Greenpeace gemacht worden sein und zeigen offenbar Neuware, die in Containern mit der Beschriftung „Elektroschrott“ liegen. Ein bis zwei Container mit Neuware, die nicht einmal versendet wurden, würden jede Woche von dort zu einer Müllverbrennungsanlage fahren.

Dabei soll es sich zumeist um Ware von Drittanbietern handeln, die ihre Produkte aber über Amazon verschicken lassen. Der Händler hat bei Ware, die dort im Lager liegt die Wahl, ob er weiter die Lagerung bezahlt oder das Produkt vernichten lässt. Auch ein Rückversand zum eigentlichen Eigentümer ist in der Regel möglich.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.