Amazon-Hammer: So bekommst du deine Pakete bald in nur 30 Minuten

Amazon ist mit Abstand der beliebteste Online-Shop in Deutschland. Kein Wunder, ist die Artikelauswahl groß, die Preise konkurrenzfähig und die Lieferung schnell. Vor allem letzteres ist schneller, als bei vielen anderen Online-Shops. Mit der Same-Day-Lieferung liefert Amazon bestimmte Artikel sogar noch am selben Tag, wenn du bis 12 Uhr bestellst. Schon bald soll es aber noch deutlich schneller gehen.

Wie die „New York Times“ berichtet, hat die US-amerikanische Bundesluftfahrtverwaltung FAA Amazon nun eine Erlaubnis erteilt, Lieferungen per Drohne zuzustellen. Mit dieser Versandmethode könnte die Zeit zwischen Bestellung und Zustellung auf 30 Minuten schrumpfen. Die Versandrevolution wäre perfekt und Amazon hätte ein weiteres Argument im hart umkämpften Online-Shopping-Markt.

„Eines Tages weltweit“

David Carbon, der Vizepräsident der Amazon-Marke Prime Air, zu der auch das Drohnenlogistikprogramm gehört, zeigt sich begeistert von der Erlaubnis. Die Zulassungsbescheinigung zeige das Vertrauen der FAA in die Betriebs- und Sicherheitsverfahren von Amazon für einen autonomen Drohnen-Lieferservice. Und Carbon fügt hinzu: “ … der eines Tages weltweit liefern wird.“ Wann es aber so weit sein wird, ist noch unklar.

Im vergangenen Jahr hat Amazon seine Prime-Air-Drohne bereits in Las Vegas getestet. Sie soll Pakete mit einem Gewicht von bis zu 2,3 Kilogramm transportieren können – und das, über eine Distanz von bis zu 24 Kilometern. Dabei soll die Drohne völlig autonom Hindernissen wie Menschen, Tieren oder Stromleitungen ausweichen können.

Eine Lieferung via Drohne hätte noch einen anderen Vorteil: Der US-Konzern könnte Lieferfahrzeuge und damit auch Kosten einsparen. Zudem würde man so die Straßen von Innenstädten entlasten. Einen Nachteil hätte das aber ebenfalls: Denn weniger Lieferfahrzeuge bedeuten auch weniger Auslieferungsfahrer. Ein Jobabbau ist langfristig also nicht zu umgehen, wenn die Drohne Fahrzeuge und Menschen ersetzen soll.

Amazon arbeitet schon sehr lange daran

Konzernchef Jeff Bezos arbeitet bereits seit 2013 an einer Auslieferung per Drohne. Drei Jahre später folgte die erste erfolgreiche Zustellung in Großbritannien. Eigenen Angaben zufolge benötigte die Drohne für rund drei Kilometer vom Lager bis zum Kunden 13 Minuten. Der Inhalt des Pakets: ein Amazon Fire TV Stick und eine Tüte Popcorn.

