Amazon: Dieser Dienst wird kostenlos - so sparst du 60 Euro pro Jahr

Im Dickicht der Amazon-Mitgliedschaften blickt so mancher nur schwer durch. So sind etwa „Prime Video„, Prime Reading“ und „Prime Music“ im Prime-Abo inkludiert. Seit Kurzem gibt es auch mit „Prime Gaming“ einen Dienst, der mit den Abogebühren im Paket enthalten ist. Es gibt aber auch noch weitere Amazon-Dienste, die du kostenpflichtig hinzubuchen oder auch separat abonnieren kannst. Einer davon wird nun kostenlos.

Kostenlos mehr Qualität

Seit geraumer Zeit bietet Amazon mit „Music Free“ einen kostenlosen Dienst an, mit dem jeder Musik hören kann – auch ohne Prime-Abo. Zwar sind die Titel hier begrenzt und es gibt auch Werbung auf die Ohren. Aber der Dienst ist gratis. Die Alternative dazu ist „Amazon Music Unlimited“. Der Dienst kostet für Prime Mitglieder 7,99 Euro im Monat. Ohne Prime-Abo bezahlst du, ähnlich wie für Spotify, 9,99 Euro pro Monat. Der Unterschied zum im Prime-Abo enthaltenen „Prime Music“: Dir stehen nicht nur vorgefertigte Playlisten und Radiosender zum Abspielen bereit. Du kannst auch jederzeit deine Lieblingsplatte abspielen und aus einer Musikbibliothek von mehr als 70 Millionen Songs auswählen.

Apple macht es vor, Amazon zieht nach

Und dann gibt es noch „Amazon Music HD„. Wie das „HD“ im Namen bereits andeutet, liefert dir dieser Dienst Musik in verlustfreier CD-Qualität. Dafür verlangte das Online-Versandhaus bislang 14,99 Euro monatlich (12,99 Euro für Prime-Mitglieder). Nun kontert Amazon die Ankündigung von Apple und macht diesen Dienst ebenfalls kostenlos. Wer also Musik in noch höherer Qualität hören möchte, spart 5 Euro im Monat. Denn fortan kostet der HD-Klang genauso viel wie die Standard-Qualität bei „Amazon Music Unlimited“.

Übrigens kannst du alle Amazon-Music-Dienste aktuell drei Monate kostenlos testen, bevor du dafür zahlen musst. Solltest du vergessen zu kündigen, ist das nicht weiter tragisch. Du kommst jederzeit aus dem Vertrag raus und bezahlst nur monatlich.

