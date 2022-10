Amazon ändert Retouren-Verfahren: Das ändert sich jetzt

Bisher musstest du, wenn du deine Amazon-Retoure mit DHL zurückschicken willst, einen Karton nutzen und diesen beim Zusteller oder im Shop abgeben. Den Aufkleber für den Paketdienst kannst du wahlweise selbst ausdrucken oder dies dem Shop oder Zusteller überlassen. Doch ab sofort brauchst du keinen Karton mehr, du kannst den Artikel einfach so bei DHL abgeben. Allerdings ist die Abgabe nur in den Filialen und nicht beim Zusteller oder in der Packstation möglich.

Dieses Verfahren kam schon länger bei UPS zum Einsatz. UPS hat allerdings deutlich weniger Annahmestellen, sodass sich das Verfahren wohl nun erst mit dem Einsatz bei DHL in der Breite durchsetzen wird.

Um einen Artikel ohne Versandkarton zurückgeben zu können, ist es entscheidend, dass dieser nicht zu groß oder zu schwer ist. Denn nur bestimmte Artikel werden auf diese Art und Weise bei DHL eingesammelt und dann als Sammelbox an Amazon zurückgeschickt. Vor Ort wird ein QR-Code von deinem Handy gescannt, den du dir zuvor im Amazon Retourenportal erstellt hast und damit ist die Retoure für dich erledigt. Der Shop legt den Artikel in eine Sammelbox und schickt diese dann zusammen mit den Retouren anderer Amazon-Kunden nach einigen Tagen an Amazon. Allerdings: Es machen nicht alle Filialen mit. Welche dabei sind, kannst du im Zuge des Retourenprozesses in Erfahrung bringen. Auch auf der DHL-Seite in der Standortsuche gibt es jetzt einen Filter „Retoure unverpackt abgeben„, der dir die entsprechenden Abgabestellen zeigt.

Kein alter Amazon-Karton mehr notwendig

Vorteilhaft ist der Verfahren für dich vor allem, wenn du den Amazon-Karton, in dem dein Artikel kam, schon weggeworfen hast. Auch, wenn du mehrere Artikel bestellt, aber nur einen zurückschicken möchtest, hat das Unverpackt-Verfahren Vorteile. Dann nämlich musst du nicht einen übergroßen Karton verwenden, um einen kleinen Artikel zurückzuschicken. Dieser verschwendet auf den Lastern von DHL nur unnötig Platz.

An den Konditionen für die Retoure ändert sich durch das Verfahren für dich nichts. Amazon zeigt dir stets im Rahmen der Einleitung der Retoure an, ob dich das Zurückschicken der Ware etwas kostet. Das richtet sich unter anderem danach, wie teuer ein Artikel ist, um welche Warengruppe es sich handelt und aus welchem Grund du den Artikel zurückgeben möchtest. Für die DHL-Shops bedeutet das neue Verfahren aber, dass sie zusätzlichen Lagerplatz für die Amazon-Retouren schaffen müssen. Schließlich werden diese mehrere Tage gesammelt. Außerdem ist der Umgang mit unverpackter Ware aufwendiger als die Entgegennahme von Kartons.

Automatische Retourenlabels auch für Dritthändler

Neue Rückgabebedingungen gibt es bei Amazon auch für Verkäufer, die die Plattform zum Verkauf ihrer Produkte nutzen. Hier aktiviert Amazon automatisch die Funktion für vorfrankierte Rücksendeetiketten für die Standard-Rücksendeadresse in Deutschland. Somit kannst du ab Ende Oktober auch Retourenabel für Dritthändler erstellen. Bei den Händlern stößt das auf wenig Gegenliebe, denn sie müssen die Retouren dann bezahlen und befürchten, dass Kunden die Funktion missbrauchen. Einige drohen bereits mit dem Rückzug von Amazon.

