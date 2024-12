Altes Handy weiter nutzen: 5 Tipps für zu Hause

Oft werden Handys gewechselt, weil der alte Akku schlapp macht. Mehr als ein paar Stunden halten die Geräte dann nicht mehr durch, die Ladebuchse darf nicht weit entfernt sein. Das ermöglicht dir, dein altes Handy zu Hause weiterzunutzen. Die Möglichkeiten dafür sind vielfältig. Wir zeigen dir, wie du dein altes Handy oder Smartphone sinnvoll weiternutzen kannst, wenn es noch zu schade für den Recylinghof ist, du aber auch kein Geld mehr bei einem Verkauf bekommst.

Altes Handy fürs Homeoffice

Es ist eigentlich trivial: Warum nicht ein Smartphone zum Telefonieren nutzen? Telefonierst du im Homeoffice auch immer mit deinem Privathandy? Warum eigentlich? Nutz doch dein altes Handy, gönn ihm eine eigene SIM-Karte und schon ist dienstlich auch wirklich dienstlich und privates bleibt privat. Größter Vorteil: Bei getrennten Nummern kennt nicht jeder berufliche Kontakt gleich deine Privatnummer und ruft dich im Urlaub oder nach Feierabend an. Natürlich geht das auch mit einem Dual-SIM-Handy. Vergisst du aber, nach Feierabend die zweite SIM-Karte zu deaktivieren, ist der Chef oder Geschäftskontakt auch schnell in der Kita oder beim Workout an der Strippe.

Altes Smartphone als Festnetztelefon

Um das ausgediente Gerät als Festnetz-Ersatz einzusetzen, benötigst du eine FritzBox von AVM. Diese unterstützt die Festnetztelefonie per Smartphone. Dafür braucht man die App „FritzApp Fon“. Es gibt sie für Android und iOS. Sie ermöglicht das Einrichten des alten Handys als Festnetz-Telefon. Nach der Installation klingelt das Handy, wenn jemand die Festnetznummer anruft. Die App nutzt das heimische WLAN zum Telefonieren.

Wenn du keine FritzBox hast, kannst du alternativ über einen TP-Link-Router oder über Anbieter für Internet-Telefonie dein altes Handy als Festnetz-Telefon nutzen. Wie das geht, verraten wir dir in einem ausführlichen Text.

Einsatz als Smart-Home-Steuerzentrale

Viele Anwendungen in einem Smart Home benötigen eine App. Das Licht von Philips Hue lässt sich über die eigene App am besten aussteuern, Sonos-Geräte können fast nur noch über die App gesteuert werden und auch Alexa braucht ab und an die App. Warum also nicht ein Smartphone in der Wohnung oder im Haus als für Bewohner zugängliche Zentrale verwenden? Mit einem Ladekabel versehen, lässt sich das Smartphone sogar an einem zentralen Ort hinstellen oder aufhängen. Eine solch zentrale Steuerung erspart auch das Zücken des neuen Gerätes aus der Hosentasche, wenn nur eine kleine Einstellung geändert werden soll.

Natürlich lässt sich eine solche zentrale Steuerung aufgrund eines größeren Displays noch besser mit einem ausgedienten Tablet realisieren, sollte hier ein Gerät zum alten Eisen gelegt werden.

Bilderrahmen

Vor allem ein altes Tablet, aber auch ein Smartphone mit einem großen Display lässt sich beispielsweise als digitaler Bilderrahmen weiterverwenden. Mit einem großen Speicher oder einer großen Speicherkarte und einer entsprechenden App kann das alte mobile Gerät als Server im Heimnetzwerk eingesetzt werden. Auch der Einsatz als Alarmanlage ist denkbar: Durch Apps kann dein altes Handy eine Nachricht verschicken, wenn die Kamera Bewegung oder das Mikrofon ein Geräusch erfasst. Mit den passenden Apps kommt auch direkt ein Foto der Wohnung per E-Mail oder Push-Nachricht.

Was du mit deinem alten Handy im Auto machen kannst, haben wir dir in einem weiteren Text bereits gezeigt.