Aldi Talk verwöhnt Neu- und Bestandskunden, Tchibo Mobil jetzt günstiger

In diesen Tagen starten gleich zwei neue Tarif-Aktionen bei bekannten Mobilfunk-Discountern. Nicht nur Aldi Talk hat am Montag eine ab Mittwoch gültige Sonderaktion angekündigt, sondern auch Wettbewerber Tchibo Mobil. Während Aldi allen Neu- und Bestandskunden Gratis-Datenvolumen schenkt – und das im besten Fall sogar mehrfach –, sind bei Tchibo Mobil zwei Handytarife ab sofort vorübergehend zu einem ermäßigten Preis zu haben.

Bei Aldi Talk hat man sich dazu entschlossen, allen Neu- und Bestandskunden zwischen dem 22. September und dem 22. November 2021 zusätzliches Datenvolumen zu gewähren. Und zwar in allen verfügbaren Kombi-Paketen. Neben den Standard-Paketen S, M und L schließt die Sonderaktion auch die beiden verfügbaren Musik-Pakete M und L mit ein, bei denen eine Musikstreaming-Flatrate von Napster inklusive ist.

Ab dem 22. September 2021 ist es möglich, in allen fünf genannten Paketen 3 GB zusätzliches Datenvolumen über die Aldi Talk App zu aktivieren. Es lässt sich mit bis zu 25 Mbit/s im Downstream über das Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland versurfen. Und das nicht nur einmalig, sondern bis zum 22. November 2021 mit jeder Paket-Verlängerung nach 30 Tagen aufs Neue. Im besten Fall lassen sich die kostenlosen 3 GB Extra-Datenvolumen also per App dreimal zubuchen.

Datengeschenk bei Aldi Talk – für alle Neu- und Bestandskunden.

Der Datenbonus gilt jeweils bis zum Ende des aktiven Aldi Talk Pakets mit vier Wochen Laufzeit. Zunächst wird der kostenlose Bonus verbraucht und im Anschluss das verfügbare Datenvolumen des gebuchten Aldi Talk Pakets. Nicht genutztes Datenvolumen verfällt zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums. Die folgenden Pakete mit Sprach-, SMS- und Internet-Flat sind bei Aldi Talk aktuell erhältlich:

7,99 Euro / 30 Tage mit 3 GB Datenvolumen (+3 GB)

12,99 Euro / 30 Tage mit 6 GB Datenvolumen (+3 GB)

17,99 Euro / 30 Tage mit 12 GB Datenvolumen (+3 GB)

9,99 Euro / 30 Tage mit 2 GB Datenvolumen + Musik-Flat (+3 GB)

14,99 Euro / 30 Tage mit 5 GB Datenvolumen + Musik-Flat (+3 GB)

Tchibo Mobil: Handytarife zum Sonderpreis sichern

Ab sofort und noch bis zum 17. Oktober 2021 bietet derweil Tchibo Mobil seine beiden Tarife Smart L und Smart XL zum Sonderpreis an. Auch bei diesen Tarifen ist eine Sprach-, SMS- und Internet-Flatrate inklusive – realisiert auch hier über das Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland. Beim Tarif Smart L mit monatlich 6 GB LTE-Datenvolumen werden alle vier Wochen 9,99 Euro fällig, im Tarif Smart XL mit 10 GB sind es 14,99 Euro. Das entspricht gegenüber den regulär gültigen Konditionen pro Abrechnungszeitraum einem Rabatt von 5 Euro.

Neue Sonderaktion bei Tchibo Mobil – dauerhaft 5 Euro Grundgebühr sparen.

Neukunden, die sich beim Kauf eines Startpakets neben der SIM-Karte auch für ein neues Handy entscheiden, dürfen sich nach sechs Monaten kontinuierlicher Nutzung über 50 Euro zusätzlichen Neukundenbonus freuen. Zudem gilt im Rahmen der Sonderaktion für alle Neukunden, dass die Bereitstellung der SIM-Karte nur 4,99 statt der sonst üblichen 9,99 Euro kostet. Eine Freischaltung der SIM-Karte muss bis zum 30. April 2022 erfolgen, um dauerhaft von den reduzierten Konditionen profitieren zu können.

