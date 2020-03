Osterdeals bei Aldi Talk: Smartphones günstig kaufen

Eines wird bei einem Blick auf die Osterdeals von Aldi Talk schnell deutlich. Während sich das Nokia 2.2 mit seinen 16 GB Speicherplatz vor allem für Wenignutzer und Mobilfunk-Einsteiger eignet, bietet das Xiaomi Redmi Note 8T sehr viel mehr. Nicht nur mit 64 GB Flash-Speicher deutlich mehr Platz für deine persönlichen Daten, sondern auch sonst eine hochwertigere Ausstattung. Dafür kostet es natürlich auch ein paar Euro mehr.

Nokia 2.2

Beim Nokia 2.2, in Deutschland seit Mitte 2019 zu haben, steht der günstige Preis ganz klar im Vordergrund. Aldi Talk verkauft das Handy zu einem Preis von knapp 85 Euro, was sofort zeigt: High-End-Funktionen suchst du hier vergeblich. Der MediaTek-Prozessor (Helio A22, vier Kerne mit maximal 2 GHz Taktrate), 2 GB RAM und ein veralteter Bluetooth 4.2 Chip zeigen neben dem kleinen Flash-Speicher, dass du von diesem Smartphone nicht zu viel Leistung erwarten solltest. Die Single-Kamera auf der Rückseite löst mit 13 Megapixeln auf, NFC für mobiles Bezahlen per Google Pay fehlt ganz.

Nokia Nokia 2.2 (2019) Software Android 9.0 Prozessor MediaTek Helio A22 Display 5,71 Zoll, 720 x 1.520 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 16 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 3.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung IP41 Gewicht 153 g Farbe Schwarz, Grau Einführungspreis 139 € Marktstart Juni 2019

Und der Preis? Für 84,99 Euro kannst du dir das Nokia 2.2 in schwarzer Farbe bei Aldi Talk bestellen. Ein guter Preis? Auf den ersten Blick mag das so aussehen, doch tatsächlich ist dieser Osterdeal aktuell kein sonderlich guter. Denn im Rahmen eines Sonderangebots kannst du dir das Smartphone aktuell bei Media Markt und Saturn noch günstiger bestellen – für knapp 80 Euro. Wenn diese beiden Angebote auslaufen, ist Aldi Talk Stand jetzt aber der günstigste namhafte Online-Shop, der das Nokia 2.2 im Angebot hat.

Xiaomi Redmi Note 8T

Deutlich mehr Spaß hast du mit deinem neuen Smartphone, wenn du dich für das Xiaomi Redmi Note 8T entscheidest. Es steht mit 64 GB Speicherplatz in der Farbe Grau zur Verfügung und kostet knapp 160 Euro. Für den Antrieb sorgt Qualcomms Mittelklasse-Prozessor Snapdragon 665, dem 4 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. An Bord ist nicht nur ein NFC-Chip, sondern auf der Rückseite auch eine Quad-Kamera (48 + 8 + 2 + 2 Megapixel). Für deutlich unter 200 Euro bekommst du also vergleichsweise viel Smartphone.

Xiaomi Redmi Note 8T Software Android 9.0 Prozessor Qualcomm Snapdragon 665 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB, 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 200 g Farbe Einführungspreis 199 € Marktstart November 2019

Aber sind die aufgerufenen 157 Euro wirklich ein Schnäppchen? Die uneingeschränkte (gegenwärtige) Botschaft: Ja! Denn viele andere Händler, die ebenfalls knapp 160 Euro aufrufen, bieten zu diesem Preis nur das 32-GB-Modell des Xiaomi-Smartphones an. Mit 64 GB Speicherplatz sind in aller Regel mindestens 169 Euro zu zahlen.

Beide Smartphones bietet Aldi Talk ohne zusätzliche Versandkosten an. Außerdem ist eine SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk Teil des Lieferumfangs – 10 Euro Startguthaben inklusive. Du kannst beide Handys aber auch mit einer anderen SIM-Karte deiner Wahl nutzen.

Die besten Smartphones…

Wenn du aktuell ein Handy für unter 100 Euro oder ein Smartphone für unter 200 Euro suchst, solltest du übrigens auch einen Blick auf unsere laufend aktualisierten Bestenlisten werfen. Alle sechs bis acht Wochen aktualisieren wir diese und andere Best-of-Listen und zeigen dir so auf einen Blick, welche Smartphones sich in der von dir gewünschten Preisklasse lohnen könnten.