Aldi Talk: Neuer Prepaid-Tarif für unter 3 Euro

Aldi Talk mini lautet der Name des Tarifs, der je vier Wochen gerade einmal 2,99 Euro kostet. Zu diesem Preis kannst du unlimitiert telefonieren und SMS verschicken – allerdings nur zu anderen Nutzern von Aldi Talk. Alle anderen Gespräche zu Handy- und Festnetznummern kosten 11 Cent pro Minute – SMS kosten 11 Cent.

Enthalten in den 2,99 Euro je vier Wochen ist außerdem ein 500 MB Datenpaket, das für WhatsApp & Co ausreicht, sonst aber nicht mehr zeitgemäß ist. Zudem ist das Datenpaket nach aktuellem Stand nur bis zum 30. Juni 2022 dabei, danach nicht mehr. Gesurft wird mit bis zu 25 Mbit/s im Netz von O2 – allerdings nur per LTE. Nach Verbrauch des Datenvolumens bleibst du weiterhin online ohne weitere Kosten – allerdings mit praktisch nicht nutzbaren 64 kBit/s. Eine Buchung weiterer Datenoptionen ist bis Ende Juni nicht möglich.

Um den Tarif zu bekommen, musst du ein Aldi Starterpaket für 10 Euro kaufen. In diesem sind dann 10 Euro Guthaben enthalten, was etwa drei Monaten Grundkosten entspricht.

Aldi Talk mini im kurzen Vergleich

Keine Frage: Mit 2,99 Euro je 28 Tage (das sind umgerechnet etwa 3,24 Euro pro Monat) ist Aldi Talk Mini einer der günstigsten Handytarife derzeit – allerdings bietet er auch vergleichsweise wenig Leistung. Für rechnerisch 4,99 Euro monatlich bietet dir ja!mobil deutlich mehr: 6 GB Datenvolumen für ein halbes Jahr sowie eine Telefon- und SMS-Flatrate zu allen Nummern. Zu zahlen für ein halbes Jahr im Voraus: 29,99 Euro. Genutzt wird hier das Telekom-Netz.

Somit ist schnell klar: Der neue Aldi-Talk mini rechnet sich nur für alle, die kaum Datenvolumen brauchen und fast nur zur anderen Aldi-Talk-Kunden telefonieren. Mit jeder Gesprächsminute zu anderen Nutzern und bei größerem Datenbedarf sind andere Angebote schnell lohnenswerter. Welche Angebote ab 5 Euro im Monat es beispielsweise im Telekom-Netz gibt, haben wir hier exemplarisch für dich zusammengestellt.