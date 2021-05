Schon im Jahr 2020 bot Aldi Talk für einen vorübergehenden Zeitraum drei Mobilfunk-Jahrespakete an. Jetzt kehren sie zurück. Zwischen dem 10. Juni und dem 15. Juli sind sie mit wahlweise 12, 50 oder sogar 100 GB LTE-Datenvolumen wieder erhältlich. Das kleinste Paket kannst du auf Wunsch auch mit einem neuen Smartphone kombinieren. War vor einem Jahr noch das Samsung Galaxy A20s inklusive, ist es jetzt das Samsung Galaxy A12.

Drei Aldi Talk Jahrespakete stehen zur Wahl

Die wichtigste Botschaft lautet: Das inkludierte Datenvolumen, das sich im Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland nutzen lässt, steht in den Jahrespaketen nicht monatlich, sondern für insgesamt 365 Tage zur Verfügung. Du musst es dir also Monat für Monat ein ganzes Jahr lang gut einteilen, kannst bei Bedarf aber auch zusätzliches Volumen nachbuchen. Im Detail stehen die folgenden drei Jahrespakete zur Wahl – flankiert durch ein sogenanntes Mega-Bundle mit Smartphone:

XS: 12 GB für 59,99 Euro

S: 50 GB für 99,99 Euro

L: 100 GB für 149 Euro

Mega-Bundle: Jahrespaket XS mit Samsung Galaxy A12 für 159 Euro

Im Durchschnitt kostet das Jahrespaket XS hochgerechnet auf ein ganzes Jahr 5 Euro monatlich und beinhaltet durchschnittlich 1 GB LTE-Datenvolumen pro Monat. Beim Jahrespaket S sind es im Schnitt 8,33 Euro pro Monat bei rund 4 GB Datenvolumen monatlich, beim Jahrespaket L rund 12,40 Euro im Monat bei etwa 8,3 GB Datenvolumen monatlich.

Nur zwei von drei Aldi Talk Jahrespaketen sind preislich wirklich attraktiv

Zumindest die Jahrespakete XS und S sind im Vergleich mit klassischen Allnet-Flat-Tarifen als preislich attraktiv einzustufen. Für das Jahrespaket L gilt das weniger. Denn Du kannst dir gegenwärtig auch Allnet-Flatrates im Telefónica-Netz mit 8 GB monatlichem LTE-Datenvolumen für unter 12 Euro sichern. Und wenn mal wieder eine Sonderaktion eines Mobilfunk-Discounters aus dem Drillisch-Kosmos startet, ist in der Regel sogar noch mehr Ersparnis drin.

Zusätzliches LTE-Datenvolumen nachbuchen? Im Jahrespaket XS kostet das 5,99 Euro für 1 GB. Hast du dich für das Jahrespaket S entschieden, kannst du alternativ auch 2 GB für 9,99 Euro nachbuchen. Und im Jahrespaket L sind optional neben den oben genannten Paketen mit 1 GB beziehungsweise 2 GB auch 5 GB LTE-Datenvolumen für 14,99 Euro nachbuchbar.

Aldi Talk Mega-Bundle – Lohnt sich das?

Und wie steht es um das Mega-Bundle mit inkludiertem Smartphone und den Aldi Talk Jahrespaketen? Hier solltest du wissen, dass Aldi Talk nur das Samsung Galaxy A12 mit 32 GB Speicherplatz anbietet. Das ist die kleinste verfügbare Variante des Einsteiger-Handys, das im freien Handel auch mit attraktiveren 64 oder sogar 128 GB Speicherplatz zu haben ist. Im günstigsten Fall kostet das Samsung Galaxy A12 aktuell knapp 125 Euro, Aldi Talk bietet es als Stand-Alone-Produkt für 129 Euro an.

Wenn du das Samsung-Smartphone also im Mega-Bundle in Kombination mit dem Jahrespaket XS für 159 Euro kaufst, kannst du in Summe gegenüber dem Einzelkauf von Tarif und Handy bis zu 25 Euro sparen. Nicht vergessen solltest du in diesem Zusammenhang allerdings, dass es sich bei dem Handy um ein recht einfach gestricktes Mobiltelefon handelt. Zwar sind auf der Rückseite vier Kameras zu finden (48 + 5 + 2 + 2 Megapixel), der Prozessor aber recht einfach gehalten (MediaTek Helio P35) und der interne Speicher wie erwähnt ziemlich klein.

Samsung Galaxy A12 Software Android 10 Prozessor Mediatek Helio P35 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis 179 € Marktstart Januar 2021

Das beste Smartphone finden

Vor einem Kauf des Samsung Galaxy A12 raten wir dir zu einem genaueren Produktvergleich. Denn du kannst in unseren Bestenlisten zu den aktuell attraktivsten Smartphones am Markt sicherlich interessante Alternativen finden.

Aldis Jahrespakete und das Aldi Talk Mega Bundle sind vom 10. Juni bis zum 15. Juli in allen deutschen Aldi Filialen zu haben – aber nur solange der Vorrat reicht. Die Jahrespakete selbst stehen im Aktionszeitraum zudem über die Aldi Talk App zur Verfügung. Die maximal mögliche Downloadgeschwindigkeit im Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland liegt bei 25 Mbit/s im Downstream und 10 Mbit/s um Upload. Eine SMS-Flatrate für unbegrenzt viele Kurzmitteilungen sind über die Grundgebühr in allen drei Tarifen abgedeckt. Das gilt auch für eine Sprach-Flatrate für unlimitierte Anrufe zu deutschen Festnetz- und Mobilfunkanschlüssen.