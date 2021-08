Aldi-Schnäppchen: Jeder E-Bike-Fahrer braucht dieses Gadget von Xiaomi

Wer nach intensiver Recherche und langer Bedenkzeit schließlich sein teures Wunsch-E-Bike vor sich hat, muss oftmals noch mehr Geld investieren. Denn: Die wenigsten Hersteller legen Wert auf klassisches Fahrradzubehör. So müssen Käufer zusätzliche Kosten etwa für eine simple Klingel, Leuchten, Reflektoren oder auch Schutzbleche einplanen, damit die Räder der Straßenverkehrsordnung entsprechen. Hinzu kommen Ausgaben für Helm und Schloss. Das folgende Gadget von Xiaomi, dass Aldi ab sofort verkauft, gehört zwar eher zu der Kategorie „Luxus“. Doch jeder E-Bike-Fahrer dürfte die knapp 30 Euro für den „Mi Portable Air Compressor“ gerne ausgeben.

Ob E-Bike, Fahrrad oder Auto: Dieses Gadget sollte immer dabei sein

Viele kennen noch die gute, alte Fahrradpumpe, die früher oft am Rahmen der Räder angebracht war. Unterwegs konnte man so einen platten Reifen schnell wieder auf den erforderlichen Druck bringen. Vorausgesetzt, das Loch war nicht zu groß. Doch die Pumpe fiel dem Rotstift zum Opfer. Da viele E-Bike-Modelle Autoventile haben, lässt sich Luft heutzutage aber auch an der Tankstelle nachfüllen. Es geht aber bequemer, schneller und einfacher. Der Mi Portable Air Compressor von Xiaomi ist, wie der Name andeutet, ein Mini-Kompressor. Im Inneren wird per Akku ein Druck erzeugt, der dann an den Reifen von E-Bike, Auto oder Motorrad abgegeben werden kann.

Laut Hersteller reicht eine vollständige Akku-Ladung für bis zu 8 Fahrrad- oder 2 Autoreifen. Bis zu 10,3 bar Druck soll das handliche Gadget aufbauen können. Einmal am Ventil angeschlossen, zeigt der Mi Portable Air Compressor den vorhandenen Luftdruck auf dem Display an. Mit wenigen Handgriffen ist der E-Bike-Reifen innerhalb von drei Minuten wieder voll. Und ist die Druckluftpumpe leer, lässt sie sich per Micro-USB-Anschluss wieder aufladen.

Elektrische Druckluftpumpe bei Aldi und MediaMarkt

Aldi bietet den Xiaomi Mi Portable Air Compressor ab heute, den 16. August für knapp 30 Euro an. Das ist zugleich der Tiefstpreis. Nirgendwo anders bekommt man das E-Bike-Zubehör günstiger. Ob Amazon, MediaMarkt oder andere Händler: Überall kostet die elektrische Luftpumpe mindestens rund 12 Euro mehr.

