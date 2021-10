Aldi nimmt günstige Jeep E-Bikes ins Angebot

Beide Elektrofahrräder sind ab dem 8. November 2021 um 7 Uhr über den neuen Onlineshop von Aldi erhältlich. Und beide Räder sind noch einmal im Preis reduziert worden. Was das am Ende im Preisvergleich bedeutet, klären wir später. Zunächst ist ein Blick auf die technischen Parameter der E-Bikes wichtig. Los geht’s mit dem City E-Bike, das dieses Mal sogar in drei Farben zur Verfügung steht. Nicht nur in Weiß (ECR 3001) und Schwarz (ECR 3000), sondern auch in Blau (ECR 3005).

Jeep City E-Bike bei Aldi kaufen

Wie der Name schon verrät, ist das Jeep City E-Bike primär für Menschen gedacht, die innerstädtisch unterwegs sind. Um etwa kleinere Einkäufe zu erledigen, zu wichtigen Terminen zu fahren oder auch, um die Arbeitsstelle zu erreichen. Natürlich kannst du es auch für Radtouren nutzen, solltest dabei aber beachten, dass das Rad über eine Starrgabel verfügt. Eine 6-Gang-Kettenschaltung von Shimano sorgt trotzdem für ein gewisses Maß an Komfort beim Fahren.

Für eine Unterstützung des Tritts sorgt bei Bedarf ein Heckmotor von RKS mit einer Leistung von 250 Watt. Der Lithium-Ionen-Akku (36V, 10,4 Ah) bietet nach Herstellerangaben je nach Fahrweise eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern. Etwas enttäuschend sind die verbauten V-Bremsen. Dabei handelt es sich nämlich um klassische Felgenbremsen, die mit Blick auf die Sicherheit weniger zu empfehlen sind, als moderne Scheibenbremsen.

Sofort als Stadtrad zu erkennen: das Jeep City E-Bike bei Aldi.

Der Li-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 374,4 Wh ist diebstahlsicher und vor Spritzwasser geschützt (IP54) am Gepäckträger montiert und kann einfach ausgetauscht oder zum Aufladen herausgenommen werden. Beim Rahmen setzt der Hersteller auf Aluminium in der Rahmengröße M (44 Zentimeter), am Lenkrad informiert ein kleines Display zum Beispiel über Geschwindigkeit, verbleibende Reichweite und gefahrene Kilometer. Das zulässige Gesamtgewicht wird vom Hersteller mit 120 Kilogramm angegeben.

Was kostet das Jeep City E-Bike?

Beim Preis macht sich bemerkbar, dass sich die Rad-Saison so langsam dem Ende zuneigt. Statt 1.149 Euro im August kostet das Jeep City E-Bike ab dem 8. November 2021 bei Aldi nur noch 979 Euro. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) ist mit 1.499 Euro angegeben, der Hersteller selbst verkauft die Räder allerdings auch schon preislich reduziert – für 1.349 Euro. In anderen namhaften Onlineshops ist das Stadtrad mit bekanntem Namen abhängig von der Farbe aktuell ab 1.199 Euro zu haben.

MTB E-Bike für Kinder

Etwas teurer ist das speziell für Kinder gedachte E-Bike Teen TR 7002. Es richtet sich im auffälligen, gelb-schwarzen Mountainbike-Design an Kids, die einen aktiven Lebensstil pflegen. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein 38 Zentimeter hoher Alu-Rahmen, eine 24-Zoll-Bereifung und eine Federgabel am Vorderrad sowie eine 7-Gang-Kettenschaltung von Shimano.

Für die notwendige Sicherheit sollen Scheibenbremsen vorne und hinten sorgen. Und sollten Kinder eine Trittunterstützung benötigen, können sie über einen Lithium-Ionen-Akku (36V, 7,8 Ah) für bis zu 70 Kilometer einen 250 Watt starken Heckmotor aus dem Hause Xiongda zuschalten. Auch bei diesem Rad informiert ein kleiner Bildschirm über gefahrene Kilometer, Rest-Reichweite und Geschwindigkeit.

Für aktive Kinder: Das E-MTB von Jeep.

Was kostet das E-MTB für Kinder bei Aldi?

Vor zweieinhalb Monaten kostete das E-MTB von Jeep bei Aldi noch 1.499 Euro. Ab dem 8. November 2021 sinkt der Preis bei Aldi auf 1.379 Euro. Der UVP liegt unweit höher bei 2.199 Euro, der Hersteller selbst bietet es zu einem Preis von 1.899 Euro an. Der Aldi-Preis ist trotzdem top, denn in anderen namhaften Webshops werden aktuell mindestens 1.593 Euro fällig. Geeignet ist das Rad für Kinder mit einer Körpergröße von 135 bis 165 Zentimetern.

Räder könnten schnell vergriffen sein

Ausdrücklich weist Aldi darauf hin, dass die E-Bikes nur erhältlich sind, solange der Vorrat reicht. Gerade bei den Rädern für Erwachsene musst du damit rechnen, dass sie schnell ausverkauft sind. Unter Umständen kann es sich also lohnen, den Wecker zu stellen.

Jetzt weiterlesen E-Bike kaufen: Diese Tipps und Tricks musst du kennen