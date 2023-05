Aus bei Rewe: Aldi-Konkurrent stellt Service ein

Rewe verbannt die wöchentliche Werbung per Papier aus deinem Briefkasten. Nachdem vor einigen Wochen in Teilen Deutschlands schon das aus für die gedruckte Werbung kam, wird es zum 1. Juli auch im Rest Deutschlands soweit sein. Der Händler wirft die gedruckten Prospekte über Bord und setzt ausschließlich auf digitale Angebots-Zettel. Dabei strebt man laut den Kölnern einen umweltfreundlicheren Umgang mit Werbung an.

Rewe-Angebote künftig per WhatsApp

Das Aus für die Werbung kündigte Rewe bereits Ende des vergangenen Sommers an. Der Effekt für Umwelt, Klima und Ressourcenschonung sei immens: Die Einstellung der gedruckten Werbung spare mehr als 73.000 Tonnen Papier, 70.000 Tonnen CO₂, 1,1 Millionen Tonnen Wasser und 380 Millionen kWh Energie pro Jahr. Wöchentlich seien rund 25 Millionen Handzettel verteilt worden. Das ausgestoßene und künftig eingesparte CO₂ entspreche so viel, wie 60.000 Verbrenner-PKW ausstoßen, mit dem eingesparten Strom könnten 100.000 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr leben.

Rewe betont aber, dass es „selbstverständlich“ auch in Zukunft wöchentlich die über 200 Sonderangebote geben werde. Davon erfährst du dann aber nicht mehr gedruckt, sondern zum Beispiel auf digitalen Kanälen in der Rewe-App oder per WhatsApp.

Um den digitalen Handzettel kostenlos zu abonnieren, gehst du auf die Webseite rewe.de/whatsapp, um dort der weiteren Anleitung zu folgen. Du musst zunächst den WhatsApp-Dienst anschreiben und kannst erst danach über Postleitzahl oder Standort deinen Wunsch-Markt sowie die Angebote abonnieren. Ein einfaches „Stop“ reicht, um das wöchentliche Abo und den Dienst zu beenden.

Eigentlich hatte Rewe als Ersatz für die Prospekte auch einen Chatbot an den Start gebracht. Er sollte die Digitalisierung des Konzerns vorantreiben. Der Rewe-Sparassistent wurde erst im vergangenen Dezember eingeführt, und sollte dich als Kunden wöchentlich über Angebot und Coupons benachrichtigen. Doch das Projekt floppte. Die Kunden nahmen den Bot nicht an und Rewe hat ihn nun wieder im digitalen Nirvana verschwinden lassen.