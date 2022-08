Alarmstufe Rot: Sofort Update für Chrome Browser installieren

Ab sofort steht eine neue Version für den weltweit am häufigsten verwendeten Internet-Browser Chrome zur Verfügung. In der Nacht zu Mittwoch veröffentlichte Google nicht nur Version 104.0.5112.99 für iOS, sondern auch Version 104.0.5112.101 für Mac und Linux. Für Windows-Rechner trägt sie zum Teil auch die Nummerierung 104.0.5112.102, wie eine Überprüfung von inside digital ergab. Doch abseits dieser Zahlenspiele lautet die Kernbotschaft: schnell updaten! Denn ohne den neuesten Patch surfst du mit einer kritischen Sicherheitslücke durch das Internet.

Weitere Schwachstellen im Chrome Browser gefixt

Das ist deswegen so besonders, weil Google nur in seltenen Ausnahmefällen vor wirklich kritischen Lecks in seinem Browser warnt. Und wenn genau das passiert, sollte man schnell handeln und seinen Browser aktualisieren. Das neueste Chrome-Update fixt über zehn neue Software-Flicken (sogenannte Patches) in Summe elf Sicherheitslücken. Neben dem als kritisch eingestuften Sicherheitsloch unter anderem auch noch sechs Schwachstellen, von denen nach Analysen von Google eine hohe Gefahr ausgeht, durch Hacker angegriffen und für potenziell kriminelle Machenschaften missbraucht zu werden.

In einem umfangreichen Ratgeber zeigen wir dir, wie genau du deinen Chrome und andere Browser in wenigen Schritten aktualisieren kannst. Im Chrome musst du dich übrigens nicht zwingend durch das Browser-Menü arbeiten, um ein Update zu installieren. Vielmehr reicht es aus, die Worte „Chrome aktualisieren“ in die Adresszeile einzutippen und auf den dann mit einem Chrome-Logo unterlegten Button mit der gleichnamigen Aufschrift zu klicken.

Chrome kannst du auch aktualisieren, indem du „Chrome aktualisieren“ in die Adresszeile eintippst.

In Kürze wird es auch für den Edge-Browser von Microsoft ein passendes Update geben. Denn Edge basiert im Kern auf Chrome, ist aber mit einer angepassten Nutzeroberfläche ausgestattet. Aktuell basiert Edge noch auf Version 104.0.1293.54. Firefox hat zuletzt am 9. August ein Update auf Version 103.0.2 erhalten. Damit wurden einige neu entdeckte Fehler aus der Welt geschafft. Neun potenziell gefährliche Sicherheitslücken wurden schon mit Firefox 103 beseitigt. Diese neue Browser-Generation von Mozilla steht schon seit dem 26. Juli zur Verfügung.