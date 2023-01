Akute Verletzungsgefahr: Bekannter Hersteller ruft TV-Geräte zurück

Ein bekannter Hersteller ruft massenweise TV-Geräte zurück. Durch die 86-Zoll-Fernseher besteht akute Verletzungsgefahr bei inkorrekter Verschraubung des TV-Fußes. Bei der Einwirkung durch äußere Kräfte können die Fernseher umkippen. Dank der Größe und des Gewichtes der Modelle könnte es zu schweren Verletzungen kommen.

Schweres Verletzungsrisiko durch umstürzende TV-Geräte

Bei diesem Szenario mag sich mancher an die Schlagzeilen zu umstürzenden IKEA-Kommoden vergangener Tage erinnern. Leider kann es bei schweren Einrichtungsgegenständen immer wieder zu einem Verletzungsrisiko kommen. Besonders kleine Kinder oder Haustiere sind dabei besonders gefährdet, da die hohen Gewichte für sie verheerendere Folgen mit sich bringen als bei Erwachsenen. In diesem Fall geht die Gefahr von 86-Zoll-TVs des Herstellers LG aus. Aufgrund einer Schwäche im TV-Fuß der Modelle kann es bei inkorrekter Verschraubung besteht eine erhöhte Gefahr für das Umkippen der Fernseher, sobald eine äußere Kraft darauf einwirkt.

Angesichts des hohen Gewichtes der Fernseher von 50 Kilogramm können dabei schwere Verletzungen entstehen. Demzufolge hat LG mit einem umfassenden Rückruf betroffener TV-Geräte begonnen. US-Medien zufolge sind bisher zwölf Fälle eines umstürzenden LG Fernsehers mit 86-Zoll-Display bekannt. Glücklicherweise kam es in keinem der erfolgten Unglücksfälle zu schweren Verletzungen bei den Betroffenen. Bei Wandmontagen der betroffenen Geräte soll kein Risiko für ein Herunterfallen der Fernseher bestehen, dennoch betrifft der Rückruf auch diese. Schließlich könnten sich Besitzer künftig dazu entscheiden wollen, den Fernseher anders aufzustellen und würden somit einen korrekten Ständer benötigen.

Hersteller ruft TV-Geräte zurück: Welche TVs sind betroffen?

Eine gute Nachricht gibt es angesichts des ausgesprochenen Rückrufes dennoch: Nicht alle hergestellten TV-Modelle sind von dem Problem betroffen. Die erhöhte Verletzungsgefahr tritt bei Fernsehern der folgenden Modellreihen auf, die vom März 2022 bis September 2022 verkauft worden:

86UQ8000AUB

86UQ7070ZUD

86UQ7590PUD

86NANO75UQA

Nach jetzigem Kenntnisstand sollen lediglich Geräte betroffen sein, die in den USA, Kanada sowie Mexiko verkauft wurden. In Deutschland erworbene TV-Geräte sollten daher kein erhöhtes Verletzungsrisiko aufweisen. Dennoch kann es sich angesichts der Pressemitteilung empfehlen, die Verschraubungen an dem eigenen TV-Gerät zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen, wenn sie nicht exakt nach Herstellerangaben festgezogen wurden. Insbesondere bei großen TV-Geräten mit hohen Bildschirmdiagonalen ist eine korrekte Verbindung von Display zum Fuß essenziell für einen sicheren Stand. Das gilt nicht nur für große und schwere Fernseher wie in diesem Fall, sondern ebenso für hauchdünne OLED-Displays, die das Gewicht des TV-Fußes sowohl zur Stabilisierung als auch Beschwerung benötigen.