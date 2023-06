Aktuelle Strompreise & Gaspreise: Das gab’s noch nie

Die Preisunterschiede bei den Strom- und Gastarifen sind so groß wie noch nie. Zu dieser Erkenntnis kommt der Preisvergleicher Verivox. Er hat aktuell 1.100 Strom- und 900 Gasanbieter in seiner Datenbank und hat für eine aktuelle Analyse die vergangenen zehn Jahre ausgewertet. Das Ergebnis: Die Differenz zwischen den Grundversorgungstarifen der örtlichen Versorger und den günstigsten Angeboten für Neukunden beträgt für einen Musterhaushalt derzeit bei Strom 760 Euro. Beim Erdgas beträgt der Preisunterschied sogar 1.391 Euro. Zeit zum Wechseln! Denn die Preisunterschiede liegen damit weit über dem langjährigen Durchschnitt. Das gilt selbst dann noch, wenn die zeitlich befristeten Preisbremsen berücksichtigt werden.

Strom & Gaspreise: Mehr als 1.000 Euro Unterschied möglich

Derzeit liegen die Stromkosten für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh im örtlichen Grundversorgungstarif im bundesweiten Durchschnitt bei 1.960 Euro. Das Problem: Rund 80 Prozent der Grundversorgungstarife haben einen Kilowattstundenpreis, der über dem Deckelbetrag der Strompreisbremse von 40 Cent/kWh liegt. Rechnest du diese Preisbremse ein, bleiben immer noch Kosten von 1.762 Euro. Schaust du dir hingegen bundesweit verfügbare Neukundenangebote anderer seriöser Anbieter an, so kannst du den Preis auf 1.200 Euro drücken. Das sind 562 Euro (mit Preisbremse) beziehungsweise 760 Euro (ohne Preisbremse) Unterschied zwischen Grundversorger und Alternativanbieter. Im langjährigen Mittel liegt dieser Abstand laut Verivox bei nur 360 Euro

Noch krasser ist es beim Gas. Bei 20.000 Kilowattstunden zahlst du beim Grundversorger um bundesweiten Schnitt stolze 3.328 Euro. 90 Prozent der Anbieter rufen mehr als den Deckelbetrag von 12 Cent pro Kilowattstunde bei der Gaspreisbremse auf. Rechnet man diese ein, bleiben immer noch 2.670 Euro Jahreskosten für Gas. Bundesweit tätige Alternativanbieter verlangen hingegen „nur“ 1.847 Euro. Das entspricht einem Unterschied von 823 bzw. 1.391 Euro zum Grundversorger. Im langjährigen Mittel liegt dieser Unterschied bei 540 Euro.

Tarif für Strom und Gas wechseln oder wechseln lassen

Für dich als Kunden bedeutet die aktuelle Preisentwicklung, dass du deine Verträge dringend überprüfen solltest. Das geht beispielsweise über Verivox. Wichtig ist, dass du bei einem Wechsel zu einem alternativen Anbieter einen seriösen Stromanbieter und Gasanbieter findest. Denn der Blick ins vergangene Jahr hat gezeigt, dass du bei unseriösen Anbietern oftmals schnell im Regen stehst, wenn die Energiepreise an der Börse in die Höhe schießen. Wir empfehlen dir hier unseren Partner remind.me. Hier kümmern sich Experten um deinen Strom- und Gasvertrag und sorgen dafür, dass du stets in einem günstigen Tarif bist. Dort überwacht man auch die Vertragsbeziehung und reagiert, sollte ein Anbieter seine Preise erhöhen. Zudem hat remind.me nach eigenen Angaben Zugriff auf Tarife, die du bei den öffentlichen Vergleichsseiten nicht bekommst.

