Jetzt installieren: Wichtige Updates für Smartphones

Das Wettrennen um Smartphone-Kunden geht weiter. Nicht nur mit vielen neuen Endgeräten, sondern auch hinsichtlich aktueller Smartphone-Updates. Denn weil neue Handys der Gegenwart immer häufiger drei Jahre und länger genutzt werden, ehe Ersatz beschafft wird, müssen die Hersteller ihren aktuellen Bestand an Endgeräten möglichst lange mit Aktualisierungen pflegen. Nur so halten sie die eigene Kundschaft bei Laune. Grund genug, sich einen Überblick zu den jüngsten Smartphone-Updates zu verschaffen.

So hat es bereits vor einigen Tagen eine neue Firmware für alle von Google aktuell unterstützten Pixel-Smartphones von Pixel 3 bis Pixel 5 gegeben. Sie bringt unter anderem den neuen August-Patch auf die Handys und sorgt somit für mehr Sicherheit bei Verwendung des Betriebssystems Android. Google schafft mit dem neuesten Update außerdem einen zuweilen nervigen Fehler aus der Welt. Teilweise konnte es auf den Pixel-Smartphones nämlich passieren, dass der Google Assistant einfach so startete. Das soll nach Installation des entsprechenden Patches nicht mehr passieren.

Wichtig zu wissen ist auch, dass der neue August-Patch für Android unter anderem eine kritische Sicherheitslücke in der Media-Framework-Komponente schließt. Ohne das Update ist es über eine speziell gestaltete Datei unter bestimmten Umständen möglich, beliebigen Code auf ungeschützten Geräten auszuführen. Insgesamt behebt der 2021er August-Patch für Android unter anderem fünf als kritisch klassifizierte Schwachstellen. Schon das allein macht deutlich, wie wichtig bei entsprechender Verfügbarkeit eine schnellstmögliche Installation ist.

Neben Google hat auch Samsung schon damit begonnen, den August-Patch für zahlreiche seiner Smartphones auszurollen. Beispielsweise für die Galaxy S20 Reihe inklusive des beliebten Galaxy S20 FE, aber auch für das neuere Galaxy S21. Freuen dürfen sich über die passende Aktualisierung auch alle Nutzer des Galaxy S10 Lite und des Galaxy S9. Darüber hinaus rollt der August-Patch bereits für zahlreiche Modelle der Note-Serie aus. Etwa für das Galaxy Note 10 Lite, das Galaxy Note 20 oder auch für die schon etwas in die Jahre gekommenen Galaxy Note 9 und Galaxy Note 8.

In Deutschland besonders beliebt ist aber auch die vergleichsweise preiswerte Galaxy A Serie von Samsung. Und auch in diesem Produktsegment hat der koreanische Hersteller schon für zahlreiche Modelle den August-Patch von Google anpassen und ausrollen können. Nicht nur für die hierzulande besonders beliebten Modelle Galaxy A52 und Galaxy A72, sondern auch für das Galaxy A32. Gleiches gilt für verschiedene schon etwas ältere Modelle wie das Galaxy A71, Galaxy A90 5G und Galaxy A10. Selbst das Galaxy A8 (2018) wurde jüngst mit dem August-Patch für Android versorgt. Ebenso das Outdoor-Handy Galaxy Xcover 5 und die Foldables Galaxy Fold und Galaxy Z Flip.

Für das Galaxy A50 und das Galaxy A42 5G ist in den vergangenen Tagen zunächst einmal der Juli-Patch für Android auf den Weg gebracht worden. Und alle Nutzer des Einsteiger-Smartphones Galaxy A10 dürfen sich über ein ab sofort mögliches Upgrade auf Android 11 freuen.

Umtriebig war in den vergangenen Tagen hinsichtlich neuer Smartphone-Updates auch OnePlus. So steht zum Beispiel für das neue OnePlus Nord 2 5G eine Aktualisierung auf OxygenOS A.09 zur Verfügung – mit allgemeinen Fehlerverbesserungen und einem Update für die installierte Kamera-App. Es soll unter anderem HDR-Aufnahmen optimieren. Nutzer des OnePlus Nord CE 5G können seit wenigen Tagen das Update auf OxygenOS 11.1.5.5 installieren. OnePlus verspricht auch hier, vor allem Verbesserungen an der Kamerasoftware durchgeführt zu haben.

Für das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro steht jetzt ein Update auf OxygenOS 11.0.8.8 bereit. Es beinhaltet erfreulicherweise nicht nur schon den Android-Patch für August, sondern auch eine ganze Reihe an weiteren Verbesserungen. Etwa einen verbesserten Porträt-Modus bei Verwendung der Frontkamera und Fehlerbehebungen bei der Gestensteuerung. Identisch fallen die Optimierungen aus, die OxygenOS 11.0.10.10 für das OnePlus 8T mit sich bringt.

Am meisten Grund zur Freude haben aber alle Nutzer des OnePlus 6 und des OnePlus 6T. Denn sie können endlich von einem Upgrade auf Android 11 profitieren. In Form von OxygenOS 11 bringt diese Aktualisierung viele neue Funktionen und allgemeine Verbesserungen auf die beiden Smartphones – inklusive eines neuen, frischen Designs der Nutzeroberfläche.

Huawei hinkt hinterher

Verschiedene Smartphones von Huawei haben in den vergangenen Tagen ebenfalls wichtige Sicherheitsupdates erhalten. Allerdings bisher nur in Form des Juni-Patches für Android. Der chinesische Handyhersteller hinkt in Sachen Aktualität also ein wenig hinterher. Trotzdem sollten die entsprechenden Firmware-Aktualisierungen natürlich schnellstmöglich installiert werden, um bei Ausflügen im Internet nicht durch etwaige Angriffe gefährdet zu sein.

Das Juni-Update für Android können ab sofort Nutzer der folgenden Smartphones installieren: P30, P30 Pro, P40 Lite, P30 Lite NE und Mate 20 Lite. Für das Huawei P smart Z wurde jüngst ein Update auf den Mai-Patch von Google zum Download freigegeben. In den kommenden Tagen dürften die ersten Huawei-Smartphones aber auch ein Update auf den Android-Juli-Patch erhalten.

Motorola rollt Juli-Patch für viele Smartphones aus

Etwas ruhiger war es in den vergangenen Monaten um Motorola geworden. Updates wurden kaum noch kommuniziert, doch das hat sich jetzt geändert. Für verschiedene Moto-Smartphones hat die Lenovo-Tochter nun die Verfügbarkeit des Juli-Patches bestätigt. Beispielsweise für das Motorola Moto G100, Moto G20, Moto G10, Moto G9 Plus oder Moto G 5G. Auch das Motorola One Hyper, One Zoom, One Action, One Vision und One sind ab sofort auf Basis des Juli-Patchs nutzbar. Gleiches gilt für das Motorola E7, das Motorola E7 Plus und das Motorola E6s.

Allgemeine Hinweise

Zu allen Updates für Android-Smartphones musst du zwei Dinge wissen. Erstens: Neue Firmware-Aktualisierungen stehen nicht überall zeitgleich zur Verfügung, sondern werden in mehreren Wellen ausgerollt. Dadurch sind bei eventuell auftretenden Fehlern nicht automatisch alle Smartphone-Nutzer eines Modells gleichzeitig von den Problemen betroffen.

Zweitens ist es wichtig, zu wissen, dass du eine Benachrichtigung auf den Handydisplay erhältst, sobald ein Update für das von dir genutzte Gerät zur Verfügung steht. Manchmal kannst du schneller von einem bereitliegenden Update profitieren, indem du manuell in den Einstellungen deines Mobiltelefons ein Update startest.