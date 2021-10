Kopfhörer wiederfinden: Apple bringt jetzt geniale Lösung

Der Vorteil der kleinen Bluetooth-Kopfhörer und dem ebenso minimalistischen Lade-Case ist, dass sie überall Platz findet. Der Nachteil: Die Ohrstöpsel gehen schneller verloren und lassen sich nur schwer wiederfinden. Mit einem Firmware-Update für die AirPods Pro und AirPods Max will Apple nun bei der Suche helfen. Die Integration in Apples „Wo ist?“-Netzwerk wurde dabei deutlich verbessert.

Grundstein für die optimierte Suchfunktion ist die jetzt verfügbare Firmware 4A400 für AirPods Pro und AirPods Max. Auch die AirPods (2. Generation) haben das Update erhalten, auf die neue Unterstützung bei der Suche muss man laut MacRumors jedoch verzichten.

Die aktuelle Firmware-Version der AirPods kann in Einstellungen > Bluetooth beim Tippen auf das kleine „i“ der jeweiligen AirPods auf dem iPhone oder iPad eingesehen werden. Ein manuelles Update der AirPods ist nicht möglich. iOS lädt die neue Firmware automatisch im Hintergrund herunter und installiert diese bei der besten Gelegenheit. Es kann jedoch helfen, wenn man die AirPods mit dem iPhone verbindet und beide Geräte gleichzeitig an die Steckdose hängt.

AirPods mit besserer Wo ist?-Unterstützung

Die Wo ist?-App unterstützte bereits die Suche nach den Kopfhörern und dem Case. Das Feature war bislang aber nur sehr eingeschränkt nutzbar. Außerhalb der Bluetooth-Reichweite zeigte sich das Case beispielsweise nur mit dem zuletzt bekannten Standort.

Die neue Integration verbessert nun die verfügbaren Suchfunktionen. So kann man beispielsweise eine Ortungsfunktion nutzen, um die verlorenen AirPods wiederzufinden. Durch die Teilnahme am Wo ist?-Netzwerk können die Kopfhörer auch dann geortet werden, wenn das eigene iPhone nicht in der Nähe ist.

Die neuen Suchfunktionen der AirPods in der Wo ist?-App

Die Funktionen ähneln damit beispielsweise den bereits bekannten AirTags. Es können also nun auch fremde Apple-Geräte bei der Suche helfen, die sich in der Nähe der eigenen AirPods befinden. Die zentimetergenaue und direktionale Ortung – wie bei den AirTags – ist jedoch nicht möglich, da kein U1-Chip im Ladecase verbaut ist. Für eine grobe Positionsbestimmung in den eigenen vier Wänden genügt es aber.

Markiert man die AirPods als verloren, kann man außerdem eine Nachricht hinterlassen. Findet eine andere Person die Kopfhörer, kann man dieser beispielsweise Kontaktinformationen für die Rückgabe mitteilen.

Für Nutzer mit eingeschränktem Hörvermögen hat Apple außerdem eine neue Bedienungshilfe mit der aktualisierten Firmware ausgeliefert. Wie MacRumors berichtete, können Besitzer der AirPods Pro nach dem Update nun die sogenannte Konversationsverstärkung aktivieren.

In den Tiefen der Bedienungshilfen von iOS 15 findet sich die neue Konversationsverstärkung

Das Feature ist in den Tiefen von Apples Menüstruktur in iOS 15 beziehungsweise iPadOS 15 versteckt. Es findet sich in Einstellungen > Bedienungshilfen > Audio/Visuell > Kopfhörer-Anpassungen > Transparenzmodus > Konversationsverstärkung. Einmal aktiviert nutzt die Funktion die Mikrofone der In-Ear-Kopfhörer, um die Stimme der Person vor dir hervorzuheben. Unterhaltungen können so deutlich verbessert werden.