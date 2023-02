Ärger garantiert: Bahn kündigt massive Störungen an

Die Bahn kommt. Oder nicht. Oft ist es ein ziemliches Glücksspiel, wenn es um die Frage geht, ob der gebuchte Zug wirklich pünktlich verkehrt. Nicht nur Streiks und widrige Witterungsbedingungen können den Zugverkehr in Deutschland stören, sondern auch Baustellen. Und davon gibt es in den kommenden Wochen einige. Wir zeigen dir, auf welchen Strecken du im März besonders mit Einschränkungen rechnen musst.

Bahn Störung: Neue Fahrtzeiten zwischen Koblenz und Frankfurt

Zwischen dem 4. und 31. März 2023 wird es beispielsweise ein weiteres Mal zu Problemen auf der Rheinschiene zwischen Köln und Koblenz kommen. In diesem Zeitraum werden auf dem genannten Streckenabschnitt mehrere Bauprojekte gebündelt durchgeführt. Unter anderem will die Bahn Arbeiten an Oberleitungen, Lärmschutzwänden und Bahnsteigen durchführen. Das geht aber nur, indem die Strecke vollständig gesperrt wird.

Die Folge sind Haltausfälle im Fernverkehr in Andernach, Remagen, Bonn und am Hauptbahnhof in Köln. In Bonn wird bei betroffenen Zügen ein Ersatzhalt in Bonn-Beuel eingerichtet, in Köln am Bahnhof Messe/Deutz. Die Fahrzeit der betroffenen ICE- und IC-Züge verlängert sich aufgrund der Umleitungen laut Prognose um rund 15 Minuten. Achtung: Die in Koblenz und Frankfurt respektive im Ruhrgebiet startende Züge fahren bis zu 15 Minuten früher ab.

Bahn-Verbindungen zwischen Berlin und Hannover eingeschränkt

Mit starken Einschränkungen müssen auch alle Reisenden rechnen, die auf der stark nachgefragten Ost-West-Achse zwischen Hannover und Berlin unterwegs sind. Zwischen dem 28. März und dem 5. Mai werden auf dem Streckenabschnitt zwischen Buschow und Wustermark die Gleise erneuert. Das hat zur Folge, dass der betroffene Streckenabschnitt nur eingleisig befahrbar ist.

Klar ist, dass während dieser Zeit in beide Richtungen keine ICE-Sprinter zwischen Köln/Bonn und Berlin fahren. Davon abgesehen sollen Züge im Fernverkehr aus Berlin in Richtung Westen weitgehend nach regulärem Fahrplan fahren. Anders sieht es in der Gegenrichtung aus. In Richtung Berlin verkehrende Züge der stündlichen ICE-Line Köln/Düsseldorf-Hannover-Berlin müssen über Magdeburg (mit Halt) umgeleitet werden, was eine Fahrzeitverlängerung von einer Stunde nach sich zieht. Gleiches gilt für die zweistündliche IC-Linie Amsterdam-Hannover-Berlin. Die Halte Wolfsburg, Stendal und Berlin-Spandau entfallen im Fernverkehr auf beiden Linien ersatzlos.

Auf der alle zwei Stunden fahrenden ICE-Linie von Frankfurt über Kassel und Braunschweig nach Berlin findet ebenfalls eine Umleitung über Magdeburg statt (+60 Minuten) – ohne Halt in Wolfsburg, Berlin-Spandau und Berlin Ostbahnhof. Die zweistündlichen ICE-Züge von Göttingen über Braunschweig und Hildesheim nach Berlin entfallen. Göttingen, Braunschweig und Hildesheim sind vorübergehend als nur alle zwei Stunden mit Direktverbindungen an Berlin angeschlossen.

Außerdem wichtig: Die ICE-Linie zwischen Köln über Berlin nach Stralsund verkehrt oft nur bis nach Hannover. Zum Teil werden aber ab Berlin Ersatzzüge in Richtung Stralsund aufs Gleis gestellt. Wichtig für alle Mitarbeiter von Volkswagen: Zwischen Hannover und Stendal wird ein Pendelverkehr mit Halt in Wolfsburg eingerichtet.

Gesperrte Gleise? Im März bei der Deutschen Bahn in vielen Regionen bereits jetzt festgelegt.

Vollsperrungen in Baden-Württemberg

Auf der Achse von Karlsruhe über Stuttgart bis nach Nürnberg nimmt die Bahn zwischen dem 22. März und 19. Mai wichtige Arbeiten an Gleisen vor. Das hat auf der Strecke zwischen Stuttgart und Crailsheim eine Vollsperrung zur Folge. Die Fernverkehrshalte in Schorndorf, Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen entfallen.

Eine weitere Vollsperrung betrifft zwischen dem 25. und 31. März die Strecke zwischen Erfurt und Nürnberg. Fernverkehrszüge, die normalerweise auf dieser Strecke fahren, werden über Würzburg umgeleitet, was eine Fahrzeitverlängerung von 60 Minuten zur Folge hat. Und: Während dieser Bauarbeiten werden die Fernverkehrshalte Coburg, Erlangen und Bamberg nicht angefahren.

Bauarbeiten am Knoten Hamburg

Auch Reisende, die über Hamburg reisen, müssen sich auf zum Teil massive Einschränkungen einstellen. Und zwar zwischen dem 4. und 18. März. Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Altona kommt es auch hier zu einer Streckensperrung. Das hat bei vielen Zügen nicht nur den Wegfall von Halten in Hamburg-Altona und Hamburg Dammtor zur Folge, sondern zum Teil auch am Hamburger Hauptbahnhof. Einzelne Züge in Richtung Berlin, Kiel, Westerland und Süddeutschland lässt die Bahn sogar vorübergehend ganz ausfallen.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen weiterführenden Überblick, wo du in den kommenden Wochen und Monaten bei der Deutschen Bahn mit Störungen rechnen musst.

primär betroffener Streckenabschnitt Bundesland Störung im Zeitraum von / bis Grund für die Störung Knoten Stuttgart Baden-Württemberg 24. Februar bis 16. April 2023 Oberleitungsarbeiten Stuttgart <--> Nürnberg Baden-Württemberg 22. März bis 19. Mai 2023 Gleiserneuerungen Gäubahn & Stuttgart Hauptbahnhof Baden-Württemberg 3. Juni bis 27. Oktober 2023 Streckenerweiterung Erfurt <--> Nürnberg Bayern 10. Januar bis 31. März 2023 Streckenausbau Nürnberg <--> Würzburg Bayern 27. Mai bis 11. September 2023 Oberleitungsarbeiten Berlin <--> Frankfurt (Oder) Berlin & Brandenburg 24. März bis 21. April 2023 Brückenarbeiten Berlin <--> Dresden Berlin, Brandenburg & Sachsen 22. April bis 10. November 2023 Streckenausbau Knoten Bremen Bremen & Niedersachsen 12. März bis 14. Mai 2023

19. Juni bis 25. August 2023

1. September bis 9. Oktober 2023 Brückenneubau Knoten Hamburg Hamburg 4. bis 18. März 2023 Bauarbeiten Frankfurt <--> Friedberg Hessen 4. Februar bis 13. März 2023 Streckenausbau Frankfurt <--> Mannheim Hessen & Baden-Württemberg 13. Februar bis 17. März 2023 Gleiserneuerungen Kassel <--> Fulda Hessen 1. April bis 9. Dezember 2023 Streckensanierung Rostock <--> Stralsund Mecklenburg-Vorpommern 4. März bis 15. April 2023 Gleisarbeiten Hannover <--> Berlin Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Bremen 28. März bis 5. Mai 2023 Gleisarbeiten Braunschweig <--> Wolfsburg Niedersachsen & Bremen 16. Juni bis 24. August 2023 Streckenerweiterung Hamm <--> Münster Nordrhein-Westfalen 4. bis 10. März 2023 Gleiserneuerung Koblenz <--> Köln Nordrhein-Westfalen &

Rheinland-Pfalz 4. bis 31. März 2023 Oberleitungsarbeiten, Bahnsteigarbeiten, Arbeiten an Lärmschutzanlagen Oberhausen <--> Duisburg Nordrhein-Westfalen 4. bis 31. März 2023 Brückenarbeiten, Oberleitungsarbeiten, Gleiserneuerung Rheine <--> Osnabrück Niedersachsen, Bremen & Nordrhein-Westfalen 23. Juni bis 5. August 2023 Gleisarbeiten Magdeburg <--> Halle Sachsen-Anhalt & Sachsen 20. August bis 6. Oktober 2023 Gleisarbeiten Erfurt <--> Eisenach Thüringen 4./5. Februar 2023 Weichenerneuerung Erfurt <--> Nürnberg Thüringen & Bayern 25. bis 31. März 2023 Gleisarbeiten

Die Störungen im Verkehr der Deutschen Bahn im März sind übrigens nur ein Vorgeschmack auf das, was dir in den kommenden Jahren droht, wenn du mit dem Zug unterwegs bist. Zwischen 2024 und 2030 kommt es zu mehreren umfangreichen Sanierungen des Streckennetzes der Bahn. Teilweise kommt es in diesem Zusammenhang zu monatelangen Sperrungen, Umleitungen und Ausfällen.