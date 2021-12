Änderung bei der Bahn: So schnell wirst du jetzt zum Schwarzfahrer

Bislang lief es mitunter so: Du kommst von einem Termin und willst schnell nach Hause. Also steigst du schnell in den ICE der schon am Bahnsteig steht – ohne Ticket. Wenn dich der Zugbegleiter bei der Kontrolle ohne Ticket antrifft, verkauft er sie dir. Ganz offiziell – ohne Strafe. Das Ticket kaufst du zum sogenannten Bordpreis. Das bedeutet, du zahlst einen deftigen Aufpreis von 17 Euro pro Ticket der Bahn. Doch die Bahn wird diese Möglichkeit, Tickets zu kaufen, Anfang 2022 abschaffen.

Bahn: Nur 1 Prozent der Fahrgäste nutzen den Bordpreis

Auf Anfrage teilte uns eine Sprecherin der Bahn Anfang des Jahres mit, dass Tickets im Zug aktuell von weniger als 1 Prozent aller Kunden genutzt werden. „Bei diesen Reisenden handelt es sich um Vielreisende und Geschäftsreisende, die mit unseren Vertriebskanälen gut vertraut sind. Nur im Einzelfall – etwa unter Zeitdruck – greifen diese Kunden mangels Alternativen im Zug auf den Bordverkauf zurück.“

Als Alternative hat die Bahn schon im Frühjahr den DB-Navigator aufgebohrt. Dort kannst du seitdem nach Abfahrt des ICE oder IC dein Ticket für die Bahn buchen. Bis zu zehn Minuten nach Abfahrt des Zuges ist diese Buchung möglich. Das geht übrigens auch über die Webseite bahn.de. Der Bahn ist wichtig, mit diesem Verfahren auch für spontan Reisende ein Angebot zu machen, noch ein Ticket zu kaufen. In einigen Fällen reicht die Zeit zum Kauf am Automaten schlichtweg nicht mehr aus.

DB Navigator hilft nicht immer: So wirst du zum Schwarzfahrer

Keine Lösung ist die Buchung im DB Navigator für alle Fahrgäste, die kein Smartphone nutzen und auch keinen Laptop dabei haben. Auch wenn der Akku leer ist oder du gar nicht für die Nutzung der App angemeldet bist, ist die längere Buchungsfrist im Zug für dich keine Alternative zum bisherigen Bordpreis. Denn die Konsequenz für dich als Fahrgast könnte lauten, dass du zum Schwarzfahrer wirst, wenn du kein Ticket hast.

Dabei könnte es sogar unverschuldet dazu kommen, etwa wenn im Reisezentrum zu lange Warteschlangen sind oder der Ticket-Automat defekt ist. Diskussionen mit dem Zugbegleiter sind oft müßig.

Übrigens: Für den Nahverkehr gelten die Regelungen zum Bahn-Ticket nicht. Hier gelten innerhalb der Verkehrsverbünde eigene Regelungen. Wirst du beispielsweise in Berlin und Brandenburg bei einer Fahrt innerhalb dieser Bundesländer ohne Fahrkarte angetroffen, giltst du direkt als Schwarzfahrer. Eine Buchung von Verbundtickets wird auch weiterhin nicht nach Abfahrt des Zuges möglich sein. Das gilt auch bei Verbund-übergreifenden Fahrten im Nahverkehr und bei Fahrten mit dem Nahverkehr, die sich zum Hauptbahnhof bringen sollen. Das gilt allerdings unabhängig von der neuen Regelung im Fernverkehr.