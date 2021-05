Für den Sommer im Homeoffice: Klimageräte und Luftreiniger von AEG

Mobile Klimaanlagen sind bereits seit einigen Jahren immer mehr gefragt. Luftreiniger haben insbesondere in Zeiten der Pandemie immer mehr Relevanz und Nachfrage erfahren. Wir stellen drei Geräte von AEG vor, die sich für den nahenden Sommer im Homeoffice eignen.

Luftreiniger und mobile Klimaanlage von AEG

Bei den Geräten von AEG spielt nicht nur die reine Leistung eine Rolle, auch die intelligente Steuerung und Anbindung wird nicht vernachlässigt. Die mobile Klimaanlage und die zwei Luftreiniger sind WLAN-fähig und auch per App steuerbar. Gerade bei der Klimaanlage ein Vorteil, lässt sich das Gerät dadurch doch von unterwegs steuern und die heiße Dachgeschosswohnung auf Arbeitstemperatur herunterkühlen. Die beiden Luftreiniger versprechen eine feine und antibakterielle Filterung und dadurch spürbar verbesserte und reinere Raumluft – auch nach Stunden ohne Durchlüften. Während die Klimaanlage vor allem im Sommer ihre Dienste verrichtet, sind die Luftreiniger über das ganze Jahr von Wert. Ob in der viruslastigen Grippesaison in Herbst und Winter oder wenn die Pollen im Frühsommer die Allergiker unter uns nerven.

Je nach Bedarf und Anspruch lohnt sich für dich und dein Homeoffice entweder ein Luftreiniger oder eine Klimaanlage. Beides zusammen ist zwar möglich, aber nur in seltenen Fällen wirklich sinnvoll.

Sperrige Namen, vielfältige Möglichkeiten

AEG verpasst den Geräten recht sperrige Namen. Allerdings ist ein Luftreiniger auch ein reiner Nutzgegenstand, der keinen Wohlklang im Namen haben muss. Um diese Geräte geht’s – bei Saturn sind sie im Juni sogar noch im Angebot:

Die Klimaanlage verfügt über einen Abluftschlauch, der über ein Fenster oder eine Tür nach außen angeschlossen sein muss. Die beiden Luftreiniger verfügen über Aktivkohle-Filter und weitere Eigenschaften. Die Klimaanlage reinigt die zu kühlende Luft nur grob – etwa per Staubfilter.

Hier kommen die wichtigsten Eckdaten der drei AEG-Geräte rund um die Luftverbesserung:

Die Luftreiniger sind jeweils deutlich leiser als das Klimagerät, das in etwa Spülmaschinenlautstärke erreicht. Unser Tipp fürs Homeoffice: Einer der Luftreiniger ist für das Arbeitszimmer meist die bessere Wahl. Ein leichter Kühlungseffekt entsteht beim Reinigen ebenfalls, was im Sommer gut zu Gesicht steht. Die Klimaanlage ist tatsächlich etwas fürs Grobe. Wenn sich deine Wohnung tatsächlich unangenehm aufheizt und an ein konzentriertes Arbeiten im Hochsommer gar nicht erst zu denken ist, kann sich die Anschaffung lohnen.

Weitere Produktdetails erfährst du auf den Produktseiten der drei Geräte bei Saturn. Weitere Informationen und Tipps zum Kauf von mobilen Klimageräten findest du in unserem Kaufratgeber zum Thema.