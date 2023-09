Achtung! Wenn diese Nummer bei dir anruft: Nicht drangehen!

Telefon-Spam ist nervig und ein großes Problem: Gewinnspiele, Versicherungen und Lotto-Verträge werden dir per Telefon aufgequatscht – mit zwielichtigen Methoden. Schon im vergangenen Monat fiel dabei eine Nummer aus Hamburg besonders auf. „Betrüger stellten sich als ‚Energieberater‘ vor und belästigten Betroffene in Dauerschleife“, heißt es von den Sicherheits-Experten von clever-dialer.de zur fraglichen Telefonnummer 040756748009. Dabei gehen die Anrufer offenbar besonders auf die Preis-Ängste der Angerufenen beim Thema Strom ein. Auch in diesem Monat hat sich das nicht geändert. Im Gegenteil, man hat schlichtweg die Rufnummer getauscht. Und so verteidigte Hamburg den ersten Platz unter den nervigsten Telefonnummern und belästigte Betroffene unter dem Vorwand der Energieversorgung zuhauf. Als neue Nummer hat man sich die 040756748005 gegönnt. Stolze 2.000 Mal wurden die beiden Nummern allein im vergangenen Monat blockiert.

Diese Anruf-Spam-Maschen sind diesen Monat neu

Im Rahmen seines Telefonspam-Checks benennt der App-Anbieter Clever Dialer Monat für Monat die zehn am weitesten verbreiteten und damit gefährlichsten Spam-Telefonnummern in Deutschland. Wer besagte Rufnummern kennt oder gar vorsorglich blockiert, muss sich um Telefonbetrug deutlich weniger Sorgen machen. Alternativ übernimmt die App dieses auf deinem Smartphone.

Neu sind in diesem Monat eingehende Anrufe über Internet-Telefonie, der sogenannten „Voice Over IP“ (+43720229535). Zum Glück wurden die Lotto- und Gewinnspielanrufe auch in diesem Monat wieder fleißig von vielen Nutzern der App als Betrugsmaschen erkannt und gemeldet! Mit insgesamt 66,2 Prozent ist das Festnetz weiterhin die beliebteste Wahl. Doch die Abzocker nutzen auch die mobilen Anschlüsse zunehmend mit einem Anteil von 33,8 Prozent. Auch ein Anruf aus Großbritannien (+441134900538) war unter den gemeldeten Abzocker-Nummern. Hier wollte man unter dem Vorwand eines Gewinnspiel-Gewinns die Kontonummer des Nutzers wissen. Ebenfalls aus dem Ausland: die österreichische Nummer +4366475058960. Die ruft demnach in Dauerschleife an, was die Anrufer wollen, ist unklar.

Weitere Nummern, die im vergangenen Monat auffällig waren: 015210923002 (Lotto), 01623012865 (angeblicher 400-Euro-Gewinn), 040299969990 (Gewinnspiel-Abo), 040299992030 (Stromverträge) und 015223363960 (Zeitschriften-Abo).

Telefonspam-Check August 2023