Achtung Anruf! Vorsicht, wenn diese Nummer anruft

Briten gelten gemeinhin als sehr höfliches Volk. Das trifft jedoch nicht für Trickbetrüger zu, denn diese haben im vergangenen Monat mit massivem Telefonterror und unfreundlichen Anrufen zahlreiche Bürger bedrängt. Schon im November fiel die Nummer +447851397260, +447707527817 und +447565591602 unangenehm auf. Im Dezember wechselten die Briten dann die Nummern und gingen uns in Deutschen auf die Nerven. Denn der Dezember setzte den Trend vom Vormonat fort und bescherte Verbrauchern hierzulande eine wahre Flut an Anrufen von britischen Spammern. Mehrmals täglich nervten Betrüger am Telefon mit vermeintlichen Lottogewinnen oder kostenpflichtigen Kündigungen (+447547393284). Auch die +447745823601 taucht immer wieder auf.

Das sind die fiesesten Spammer

Die Briten schafften sie es so auf die ersten beiden Plätze in der Liste der nervigsten Telefonspammer. Telefon-Spam ist nervig und ein großes Problem: Gewinnspiele, Versicherungen und Lotto-Verträge werden dir per Telefon angedreht. Oftmals mit zwielichtigen Methoden. Die Spam-Charts erstellt die Seite clever-dialer.de monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt.

Natürlich ließen sich auch in Deutschland die Gauner nicht von der Ruhe der

Feiertage aufhalten und versuchten, Betroffene mit der Aussicht auf das große Geld zu verlocken (015258438175). Besorgniserregend ist, dass die Trickbetrüger offenbar im Vorfeld immer mehr Informationen über die Angerufenen sammeln. Das ging in einem Fall bis hin zur Jahreskarte vom örtlichen Schwimmbad (01632392810). Hier habe man angeblich eine Einverständnis zur Nutzung der Daten gegen, was den Anrufer aus seiner Sicht legitimierte, dem Opfer eine Photovoltaikanlage aufzuquatschen.

Weitere Spam-Nummern im Dezember: 015219632700, 015258439631, 0163239281, 015215173526, +447708379776, 01577673274055.

Das sind die 10 häufigsten Spam-Nummern im Dezember