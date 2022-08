Achtung Anruf! Diese Telefonnummern sorgen für Ärger

Es gibt Situationen, in denen sich Hartnäckigkeit sicher auszahlt: In der Liebe oder dem Bewerbungsprozess beispielsweise. Doch wenn Personen in wenigen Tagen bis zu hundertmal angerufen werden, ist nicht mehr von Hartnäckigkeit die Rede, sondern von Telefon-Spam. Das trifft nach Angaben der Plattform Clever Dialer in diesem Monat insbesondere auf eine Nummer aus Frankfurt am Main zu. Im vergangenen Monat habe man insgesamt 7.567 Anrufe von der Nummer 06966102716 auf der Clever Dialer-Plattform registriert.

Diese Telefonate solltest du nicht annehmen

Hinter der Nummer verbergen sich nach Berichten der Nutzer von Clever Dialer Anrufer, der dir neue Strom- oder Gas-Verträge andrehen will. Diese Kaltakquise ist nicht nur unseriös, sondern verboten. Mit Stromverträgen beschäftigen sich auch die Anrufer, die die Telefonnummer 06920091655 nutzen. Schon im Juni tauchte diese Nummer auf, deren Anrufer nach Zählernummer und Zählerstand des Stromzählers fragen. Zum Teil versprach man, dass die Strompreise nicht steigen würden, wenn man die Daten weitergebe. Zu vermuten ist, dass man dir einfach einen neuen Stromvertrag aufs Auge drückt, wenn du die gewünschten Daten rausgibst. Gleiches gilt auch für die Nummer 04025471238.

Auf Platz zwei der nervigsten Nummern des Juli ist eine Handynummer. Die 015210459096 setzt dich mit einer angeblich nur noch wenige Stunden möglichen Sonderkündigungsmöglichkeit unter Druck. Die Masche: Ohne Datenabgleich würde sich das (nicht existierende) Abo verlängern. Unser Rat: auflegen.

Klingelt dein Telefon mit dem Anrufer 03016637169 oder 01521331429, kannst du dich darauf einstellen, dass es um Gewinnspiele geht, wenn du du den Anruf annehmen solltest. Ein Anrufer berichtet, man habe angeblich gewonnen und bekomme 100 Euro Gutschein. Dazu seien Geburtsdatum und Bankverbindung notwendig. Brisant: Ein betroffener Anrufer berichtet im Fall des Anrufes von der Handynummer, dass der Anrufer bereits zahlreiche Daten des Angerufenen kannte.

Auffällig in diesem Monat sind außerdem zwei weitere Telefonnummern. Die 080020033400 verspricht dir, dass du eine Reise für zwei Personen noch Dubai gewonnen hast. Und die +31686390365 versucht, dir ein Lottospiel aufzuschwatzen

Weitere Rufnummern, deren Anrufe du ignorieren solltest: 04065589054 (Versicherung) und 021198709935 (Zahnzusatzversicherung).

Clever Dialer ist eine App, die zur Anruferkennung sowie Spam-Abwehr dient. Die ist für Smartphones, aber beispielsweise auch für die FritzBox verfügbar. Die Grundversion ist kostenlos.