Achtung Anruf! Bei diesen Rufnummern wird es aggressiv

Es gibt Situationen, in denen sich Hartnäckigkeit sicher auszahlt: In der Liebe oder dem Bewerbungsprozess beispielsweise. Doch wenn Personen in wenigen Tagen bis zu hundertmal angerufen werden, ist nicht mehr von Hartnäckigkeit die Rede, sondern von Telefon-Spam. Erneut hat sich jetzt eine Nummer aus Berlin besonders hervorgetan, der Rekord-Spammer des Monats zu sein. Das zumindest hat die Plattform Clever Dialer ermittelt. Nachdem die Plattform im August insgesamt 13.277 Anrufe von der Nummer 03016637169 ermittelt hatte, waren es im September „nur“ noch 4.451 – dennoch Platz 1. Der Anrufer will, dass man zwei Fragen zum Reiseverhalten beantwortet und dann nimmt man angeblich am Gewinnspiel für eine Kreuzfahrt teil.

Diese Telefonate solltest du nicht annehmen

Platz zwei der nervigsten Nummern geht an die 015215173526. Hier hat die Tochter der Angerufenen angeblich Lotto gespielt – aber offenbar nicht gewonnen. Denn man will 1.200 Euro vom Konto abbuchen. Wer da nicht auflegt, dem kann man auch nicht helfen.

Angeblich alle fünf Minuten hat die Rufnummer 069244375048 bei einem Nutzer der Plattform angerufen. Was die Anrufer wollen, ist unklar. Ein Gespräch kommt nie zustande, berichten die Betroffenen. Das betrifft auch Telefonate von der 04042237949

Erneut um Lotto und Glücksspiele geht es bei Anrufen von den Nummer +442920028363, 01782482471 und 015210126963.

Um das Thema Strompreise und Energiesparen geht es, wenn dein Telefon mit der Rufnummer 06966102716 in der Anzeige klingelt. Ein Nutzer berichtet, der Anrufer berichtet, die Anrufe kämen auch weiterhin, wenn man Desinteresse bekundet habe. Hinter der Nummer 045033568906 verbirgt sich ein angeblicher Stromanbieter, der bei kritischen Nachfragen aber auflegt.

Bei diesem Anruf wird es aggressiv

Ein „Callcenter, das einem eine Versicherung andrehen will“ meldet sich bei einem ankommenden Telefonat von der Nummer 04029996106. Weiter heißt es: „Wird unverschämt am Telefon, wenn man darauf hinweist, dass man niemals eine Anfrage gemacht hat und wird immer lauter und schreit einen an. Einfach nur unverschämt und frech. Wenn man auflegt, wird sofort wieder angerufen und weiter auf einen eingebrüllt.“

Clever Dialer ist eine App, die zur Anruferkennung sowie Spam-Abwehr dient. Die ist für Smartphones, aber beispielsweise auch für die FritzBox verfügbar. Die Grundversion ist kostenlos.