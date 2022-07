Achtung Anruf! Bei diesen Nummern solltest du nicht ans Telefon gehen

Es gibt Situationen, in denen sich Hartnäckigkeit sicher auszahlt: In der Liebe oder dem Bewerbungsprozess beispielsweise. Doch wenn Personen in wenigen Tagen bis zu hundertmal angerufen werden, ist nicht mehr von Hartnäckigkeit die Rede, sondern von Telefon-Spam. Das trifft nach Angaben der Plattform Clever Dialer in diesem Monat insbesondere auf eine Nummer aus Hamburg zu. Im vergangenen Monat habe man insgesamt 9.005 Anrufe von der Nummer 040254671238 auf der Clever Dialer-Plattform registriert. Das sind fast viermal so viele Calls, wie die zweite Rufnummer im selben Zeitraum verzeichnete.

Diese Telefonate solltest du nicht annehmen

Dahinter verbirgt sich nach Berichten der Nutzer von Clever Dialer ein Anrufer, der behauptet, man habe etwas bei Amazon und eBay gekauft und daher sei die Nummer weitergegeben worden. Dem habe man im Kleingedruckten zugestimmt. Es gehe um ein Lotteriespiel, an dem man drei Monate teilnehmen müsse, hundertprozentig gewinne und dann kündigen könne. Die scheinbar gleiche Masche kommt von der Nummer 015210151906, dem Platz zwei der Liste.

Bei Anrufen der Nummern 030439729068 und 06920091655 ging es um das Thema Strom. Die Anrufer fragten nach Zählernummer und Zählerstand des Stromzählers. Zum Teil versprach man, dass die Strompreise nicht steigen würden, wenn man die Daten weitergebe. Anrufer mit der Nummer 040607739322 versuchten ebenfalls, den Angerufenen einen Energievertrag anzudrehen. „Auf meine Bitte, mich nicht mehr zu kontaktieren, fing die Dame an beleidigend zu werden!!!“, schreibt ein Nutzer.

Klingelt dein Telefon mit dem Anrufer 03016637169 oder 01768429693, kannst du dich darauf einstellen, dass es um Gewinnspiele geht, wenn du drangehen solltest. Ein Anrufer berichtet, er habe angeblich gewonnen und bekomme 100 Euro Gutschein und Gutscheine mit Rabatt zugesandt. Brisant: Der Anrufer kannte bereits die Handynummer und die Anschrift des Opfers. Nun sollten die Kontodaten in Erfahrung gebracht werden.

Weitere Rufnummern, deren Anrufe du ignorieren solltest: 01773996325 (Lottoverträge), 04029996426 (Sterbeversicherung), 021198709935 (Zahnzusatzversicherung).

Clever Dialer ist eine App, die zur Anruferkennung sowie Spam-Abwehr dient. Die ist für Smartphones, aber beispielsweise auch für die FritzBox verfügbar. Die Grundversion ist kostenlos.

