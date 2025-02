Wer in Deutschland am Straßenverkehr teilnehmen möchte, muss eine Vielzahl an Regeln beachten. Eine davon sorgt dafür, dass Millionen Bürger bereits in wenigen Wochen nicht mehr auf die Straße dürfen. Betroffen sind allerdings nicht Pkw-Fahrer, sondern solche, die mit Mopeds, Mofas, manchen Rollern und E-Scootern unterwegs sind. Denn auch diese gelten als Kraftfahrzeuge. Allerdings jene, für die laut dem Gesetzgeber aufgrund ihrer „kleineren Ausmaße“ und der „Besonderheiten in der baulichen Ausführung“ andere, teilweise weniger bekannte Regeln gelten. Wer diese nicht beachtet, der muss ab März mit Bußgeldern rechnen.

Dringender Handlungsbedarf

Als Kraftfahrzeuge sind auch E-Scooter versicherungspflichtig. Andererseits werden diese gesondert behandelt. Damit Beamte sofort erkennen können, ob eine Kfz-Haftpflichtversicherung besteht, wurde eine spezielle Versicherungsplakette zum Aufkleben geschaffen. Diese erhalten E-Scooter-Fahrer von ihrem Versicherungsunternehmen.

Im Gegensatz zu einem Autokennzeichen wird die Versicherungsplakette jedoch jährlich neu vergeben. Und zwar jeweils in einer anderen Farbe. Der Grund hierfür ist simpel: Auf diese Weise erkennen die Ordnungshüter auf den ersten Blick, ob eine gültige Haftpflichtversicherung vorhanden ist. Doch es gibt einen Haken. So gelten die Haftpflichtversicherung zwar für ein Jahr, allerdings aufgrund der farblichen Lösung nicht ab dem Tag des Abschlusses, sondern jeweils zwischen dem 1. März und dem letzten Februartag des darauffolgenden Jahres. Heißt: Solltest du einen zugelassenen E-Scooter dein Eigen nennen, musst du deine Versicherung mit Blick auf das Datum umgehend erneuern.

Ob du bereits über ein aktuelles Versicherungskennzeichen verfügst, merkst du daran, dass die Zahlen und Buchstaben auf der Plakette in grüner Farbe erstrahlen. Vor dem 1. März 2025 waren gültige Versicherungsplaketten blau und davor schwarz.

Versicherungskennzeichen auf einem E-Scooter

Welche Geldstrafe droht?

Obligatorisch für E-Scooter ist lediglich eine Haftpflichtversicherung. Diese kostet in der Regel zwischen 30 und 50 Euro. Auf Wunsch können Fahrer auch eine Teilkasko und eine Elektro-Kasko dazu buchen, doch diese sind optional und treiben den Preis in der Regel deutlich in die Höhe.

Wer es hingegen darauf ankommen lässt und keine Haftpflichtversicherung abschließt, dem drohen laut Bußgeldkatalog nicht nur eine Geldstrafe, sondern auch eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Bei einem Unfall muss man zudem selbst für den Gesamtschaden aufkommen. Fehlt derweil lediglich die Versicherungsplakette, wird eine Geldbuße in Höhe von 40 Euro fällig. Weitere Details findest du in unserem Versicherungsratgeber für E-Scooter.

