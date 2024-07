96 von 100 Punkten: Das ist das beste Survival-Game aller Zeiten

Videospiele sind sehr subjektiv. Was manche Spieler begeistert, treibt andere in den Wahnsinn. Dennoch gibt es einige Spiele, die es schaffen, weltweit für Begeisterung zu sorgen. Doch wie findet man solche Spiele, ohne sich durchzuprobieren? Metacritic ist eine Website, die es sich zum Ziel gemacht hat, Meinungen zu Videospielen, Filmen, Serien und Musik zu sammeln. Im Bereich der Survival-Games führt ein Spiel die Bestenliste an, das sowohl Kritiker als auch Spieler begeistern konnte. Es handelt sich dabei um einen wahren Klassiker, der im Jahr 2005 für GameCube, PlayStation 2, PC und Wii veröffentlicht wurde: Resident Evil 4.

Das beste Survival-Game: Resident Evil 4 (2005)

Bei Resident Evil 4 handelt es sich um ein Action-Adventure-Game, das Elemente des Survival Horror enthält. Deswegen listet Metacritic das Spiel unter dem Survival-Genre, obwohl es vielleicht kein klassisches Survival-Game ist. Resident Evil wurde in Japan entwickelt und stammt vom Entwickler Capcom. Den Namen der Serie kennt vermutlich jeder Gamer, nicht zuletzt dank der Netflix-Verfilmung, die bei Fans der Reihe jedoch nicht sonderlich gut ankam. Resident Evil 4 aus dem Jahr 2005 wurde von Kritikern bei Metacritic mit 96 von 100 Punkten bewertet. Von Spielern bekam das Spiel 9,1 von 10 Punkten.

Resident Evil 4 spielt sechs Jahre, nachdem die Umbrella Corporation zerschlagen wurde. Als Leon S. Kennedy, der jetzt für die US-Regierung tätig ist, erhältst du den Auftrag, die Tochter des US-Präsidenten zu retten. Sie befindet sich in der Gefangenschaft der Los-Illuminados-Sekte, die sich in Spanien aufhält. Leon S. Kennedy ist jedoch nicht der einzige Charakter, den du im Laufe des Spiels näher kennenlernst. In den Charakteren des Spiels liegt laut Kritikern auch eine seiner größten Stärken. Sie sind mitreißend geschrieben, sympathisch und geben dem Spieler das Gefühl, direkt in die Story eingebunden zu sein.

Resident Evil 4 ist ein wahrer Klassiker.

Es gibt übrigens auch ein Remake von Resident Evil 4 aus dem Jahr 2023. Auch dieses Spiel ist auf Metacritic ausgezeichnet worden und liegt derzeit bei 93 von 100 Punkten. Der Vorteil am Remake ist, dass es keine veraltete Konsole benötigt. Stattdessen kannst du auf der PlayStation 5, Xbox Series X/S und auf dem PC spielen.

Klassisches Survival: Sons of the Forest

Ein weiteres Survival-Spiel, das sich bei Metacritic guter Bewertungen erfreut, ist Sons of the Forest. Es steht mit 86 von 100 Punkten zwar nicht an der Spitze der Bestenliste, ist aber unserer Meinung nach dennoch eine Nennung wert. Es handelt sich bei diesem Spiel nämlich um ein sehr klassisches Survival-Game.

Du befindest dich in diesem Spiel auf einer abgelegenen Insel und musst um dein Überleben kämpfen. Es gibt keine Vorschriften, die dir sagen, wie du das Spiel spielen solltest. Stattdessen hast du völlige Entscheidungsfreiheit darüber, wie du dich dieser grausamen Welt stellen willst.

Sons of the Forest ist ein klassisches Survival-Game.