9 von 10 Sternen: Niedliches Adventure-Game jetzt kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir zwei Games sichern, die einfach Spaß machen. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 3. Oktober um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store

„The Spirit and the Mouse“

In dieser Woche wird es süß und gleichzeitig dunkel. Denn du musst beim neuen Gratis-Game „The Spirit and the Mouse“ mit Lila eine ganze Stadt vor der Dunkelheit retten. Lila ist eine Maus, die mit ihrem Gefährten Lumion, dem Geisterwächter, zusammenarbeiten muss, um nach einem Gewitter das Gleichgewicht in ihrem malerischen Dorf wiederherzustellen.

Der Abenteuer-Plattformer mit Rätsel-Elementen besticht damit, dass du mit guten Taten zum Erfolg kommst und durch zum Beispiel Zuhören den Menschen in Sainte-et-Claire Freundlichkeit und Licht zurückbringst. Die Rezessionen sind ebenso positiv wie dein Weg zum Erfolg beim Game. Satte 86 Prozent der Rezensenten empfehlen das Game weiter.

The Spirit and the Mouse

The Spirit and the Mouse ist seit dem 26. September kostenlos erhältlich. Normalerweise kostet das süße Mäusespiel knapp 20 Euro.

Nächste Woche im Epic Games Store

„Bear and Breakfast“

Nächste Woche geht es direkt mit einem weiteren niedlichen Spiel weiter. „Bear and Breakfast“ ist ein kuscheliges Casual-Game, in dem du dein eigenes B&B Hotel leitest. Gemeinsam mit deinen tierischen Freunden übernimmst du eine verlassene Hütte im Wald und gestaltest sie ganz nach deinen Wünschen. Du kannst jeden Raum individuell gestalten und Gäste so in dein Hotel locken.

Doch der Simulations-Aspekt ist nicht das einzig interessante an diesem Spiel. Bear and Breakfast bietet dir ebenfalls eine tolle Story, die es zu erleben gilt. Das Spiel ist ab nächster Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Normalerweise zahlst du etwa 20 Euro für das Spiel.