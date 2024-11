9 von 10 Sternen: Geniales Dystopie-Spiel komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein Game sichern, das dich zu einem cleveren Spion des Systems macht und dich vor schwierige Entscheidungen stellt. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 28. November um 17 Uhr.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

„Beholder“

In „Beholder“ bist du ein Vermieter in einem totalitaristischen System. Deine Aufgabe ist es, deine Mieter nicht nur zu beherbergen, sondern sie abzuhören und auszuspionieren. Schleiche dich in ihre Wohnungen und finde heraus, wer plant, gegen den Staat vorzugehen. Du musst Verräter aufhalten, aber kannst du das wirklich tun? Einerseits erkennst du die Tyrannei des Systems, andererseits hängt das Schicksal deiner eigenen Familie davon ab, wie gut du deine Arbeit machst.

Beholder ist diese Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Normalerweise kostet dich das Spiel noch rund 14 Euro.

In Beholder musst du schwere ethische Entscheidungen treffen.

Nächste Woche im Epic Games Store

„Brotato“

„Brotato“ klingt nicht nur nach einem verrückten Spiel, es ist ein völlig verrücktes Spiel. In diesem Arena-Shooter-Roguelite spielst du eine Kartoffel. Mit bis zu sechs Waffen gleichzeitig musst du gegen Horden von Aliens kämpfen und dabei dein Überleben sichern. Dir stehen eine Vielzahl an Items und Fähigkeiten zur Verfügung, die dir im Kampf einen Vorteil verschaffen. Schaffst du es, die Aliens in Schach zu halten, bis Hilfe eintrifft?

Brotato hat überragende Bewertungen erhalten.

Brotato ist ein netter Zeitvertreib, der dich normalerweise etwa fünf Euro kostet. Spieler im Epic Games Store haben dem Spiel eine grandiose Wertung von 4,8 von 5 Sternen gegeben. Denn dieses Spiel macht einfach Spaß.