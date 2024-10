9 von 10 Sternen: 18+ Superhelden-Spiel nur jetzt kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein Game sichern, das dich ein tolles Superhelden-Abenteuer erleben lässt. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 24. Oktober um 17 Uhr.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

„Invincible Presents: Atom Eve“

Bei „Atom Eve“ handelt es sich um eine Superhelden-Geschichte, die es in sich hat. Dieses Spiel ist maßgeblich von seiner Story getrieben und sie ist es auch, die Spieler am meisten schätzen. So ist eine der positivsten Eigenschaften dieses Spiels die Tatsache, dass du direkten Einfluss auf die Erzählung nehmen kannst. Denn deine Entscheidungen sind wichtig.

Das Spiel hat im Epic Games Store eine Wertung von 4,3 von 5 Sternen erreicht. Beachte jedoch, dass es offiziell erst ab 18 Jahren freigegeben ist. Normalerweise kostet dich Atom Eve rund 10 Euro, ist jedoch diese Woche kostenlos verfügbar.

Atom Eve ist ein spannendes Superhelden-Abenteuer.

„Kardboard Kings“

Aktuell befindet sich TCG Card Shop Simulator im Hype. „Kardboard Kings“ ist ein weiteres Spiel, dass das Konzept eines Sammelkartenshops aufgreift. In diesem Spiel kannst du nicht nur deinen Shop verwalten, sondern ebenfalls Karten sammeln, verkaufen und ausstellen. Es ist deine Aufgabe, den Markt stets im Blick zu haben und dich an die Wünsche der Kunden anzupassen. Denn nur so kann dein kleiner Sammelkartenshop am Meer am Leben bleiben.

Kardboard Kings gibt es diese Woche kostenlos im Epic Games Store. Normalerweise kostet dich das Spiel rund 16 Euro. Bei Steam hat das Spiel eine Wertung von 7 von 10 Sternen erreicht. Viele Spieler sind der Meinung, dass das Spiel den Preis nicht wert ist. Da das Spiel jedoch aktuell Woche kostenlos ist, kannst du es dennoch ausprobieren.

Kardboard Kings ist ein lustiges Sammelkartenspiel.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

„Moving Out“

„Moving Out“ ist ein Party- und Gelegenheitsspiel. Es ist ein lustiger, physikbasierter Umzugssimulator, der dich in die verrückte Stadt Packmore entführt. Hier ist nichts, wie es scheint und alleine, oder gemeinsam mit Freunden, hilfst du den Bewohnern beim Umzug. Wie kann man eine Couch am besten über einen klaffenden Abgrund transportieren? Ist dieser Umzug vielleicht doch etwas zu gefährlich? All diese Fragen und mehr gilt es in diesem Spiel zu beantworten.

Im Epic Games Store hat Moving Out eine Wertung von 4,6 von 5 Sternen erhalten. Es ist besonders gut auch für Anfänger geeignet. Du kannst also auch mit deinen Freunden spielen, die für gewöhnlich eher nichts mit Videospielen am Hut haben. Normalerweise kostet das Spiel satte 23 Euro. Nächste Woche ist es allerdings kostenlos verfügbar.