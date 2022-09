9-Euro-Ticket: So viel kostet der Nachfolger

Das neue 9-Euro-Ticket ist Teil des dritten Entlastungspaketes der Bundesregierung. Schon das 9-Euro-Ticket aus dem Sommer war Teil eines Entlastungpaketes – und zwar des ersten. Während das erste Ticket jedoch auf drei Monate befristet war, ist von einer Befristung bei der Neuauflage nichts zu hören. Allerdings wird das Ticket auch deutlich teurer sein.

Es sei eine tolle Zeit zu Ende gegangen, sagte Verkehrsminister Volker Wissing in einem kurzen Statement auf Twitter. Was die Menschen vor allem begeistert habe, sei die einfache Nutzung des Tickets gewesen. „Einfach ist besser“, sagte er. „Zugegebenermaßen war das auch ein besonders niedriger Preis“, so Wissing mit Blick auf die Bus- und Bahn-Flatrate für 9 Euro im Monat. „Den werden wir nicht halten können.“

Nachfolger des 9-Euro-Tickets soll dauerhaft bleiben

Die anderen positiven Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket, die „sollten wir in die Zukunft retten und uns dauerhaft sichern“, so der Verkehrsminister weiter. Er arbeite daher an einem neuen Tarif. Das geschehe gemeinsam mit den Bundesländern, die generell die Hoheit über den Nahverkehr gaben. „Ich möchte, dass wir auch in Zukunft ein digitales, einfaches Deutschlandticket bekommen“, so Wissing. Warum er von einem digitalen Ticket spricht, ist unklar. Das 9-Euro-Ticket war auch analog am Automaten und sogar bei Busfahrern zu haben.

In seiner Vorstellung solle es außerdem nicht eine Entscheidung zwischen Auto und ÖPNV geben, sondern es sollte idealerweise beides miteinander verbunden werden. Damit spricht er offenbar in erster Linie Pendler an. Sie sollten nach Möglichkeit mit dem eigenen Auto zum nächsten Bahnhof fahren und dann den Nahverkehr nutzen. Wenn der Nahverkehr entsprechend günstig und attraktiv ist, kann sich dieses Park+Ride-Verfahren tatsächlich finanziell lohnen, da für den Weg zum Arbeitsplatz viel Benzin und Nebenkosten für das Auto gespart werden kann.

Preis zwischen 49 und 69 Euro

Idealerweise solle das neue Deutschlandticket zum 1. Januar 2023 gültig werden. Der monatliche Preis werde zwischen 49 und 69 Euro pro Monat gelten. Je nach Region entspricht das etwa dem Preis eines Monatsabos im Nahverkehr, das aber bislang nur lokal oder regional nutzbar ist. Künftig soll die Nutzung dann auch bundesweit möglich sein. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob bestehende Nahverkehrsabos in das neue Deutschlandticket überführt werden können. Beim 9-Euro-Ticket hatten die Bus- und Bahn-Unternehmen ihren Abo-Kunden den Rabatt weitergegeben.

In trockenen Tüchern ist das neue Deutschlandticket aber noch nicht. Denn nicht nur der Bund muss seine 1,5 Milliarden Euro dazu beisteuern, auch die Länder müssen wohl tiefer in die Tasche greifen. Bund und Länder müssen sich nun schnell einig werden und die Finanzierung sicherstellen, damit das Nachfolgeticket möglichst schnell auf den Weg gebracht und umgesetzt werden kann.

In Spanien geht man derweil einen anderen Weg. Dort hat man das 0-Euro-Ticket für alle Bürger eingeführt.