9-Euro-Ticket: So geht es ab September weiter

In der Sendung Frühstart beim Nachrichtensender n-tv erteilte Volker Wissing, Verkehrsminister der FDP, einer Verlängerung des 9-Euro-Tickets eine klare Absage. „Dauerhaft ist das nicht möglich, das kostet über eine Milliarde Euro monatlich“, sagte er. Man wolle jetzt mit den Ländern diskutieren, wie man das Angebot verbessern kann. Ob er mit dem Wort „Angebot“ das Ticketangebot oder das Angebot an fahrenden Bussen und Bahnen meinte, erschloss sich aus dem Kontext nicht.

Klar ist damit aber: Das 9-Euro-Ticket ist und bleibt eine zeitlich befristete Maßnahme und ist das letzte Mal am 31. August 2022 gültig. „Ich freu mich, dass es so gut ankommt und angenommen wird“, so Wissing. Im Vorfeld hätten einige Bundesländer das Ticket gar nicht haben wollen, nun würden sie es gar nicht mehr hergeben wollen. „Die Maßnahme bedeutete einen Anschub für den ÖPNV nach der Pandemie“, so Wissing.

Forderung nach Alternativen

Kritisiert wurde das Ticket aber auch, weil es keinerlei nachhaltige Wirkung für den ÖPNV hat. Kritiker sagten, die etwa 2,5 Milliarden Euro Subvention des Bundes wären in den Ausbau von Schienen und Nahverkehrsangeboten besser investiert gewesen.

Denkbar wäre, dass das 9-Euro-Ticket in seiner Beschaffenheit als bundesweit gültiges Nahverkehrsticket erhalten bleibt oder in einigen Monaten zurückkehrt – allerdings zu einem höheren Preis. So fordert beispielsweise die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ein 29-Euro-Ticket. „Ein leicht buchbares Ticket für alle Busse und Bahnen im Nahverkehr sollte für einen monatlichen Preis von 29 Euro […] also rund einen Euro pro Tag, angeboten werden“, heißt es. Damit wäre das bundesweite Ticket günstiger als nahezu jedes Nahverkehrsabo in Deutschland vor dem 9-Euro-Ticket.