9-Euro-Ticket: ÖPNV-Ticket für ganz Deutschland soll bleiben

Im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing vor einigen Tagen angekündigt, dass man den Tarif-Dschungel in Deutschland beenden will. Mit dem zum 1. Juni für drei Monate eingeführten 9-Euro-Ticket kannst du erstmals nahezu alle Busse und Bahnen in ganz Deutschland mit einem einzigen Ticket nutzen, ohne Tarifzonen und Verkehrsverbünde zu beachten. „Wenn die komplizierten Tarifzonen verschwinden und die Tickets bundesweit gelten, wird der Öffentliche Nahverkehr sehr viel stärker genutzt“, ist die ansich wenig überraschende Erkenntnis des Verkehrsministers im Gespräch mit der NOZ.

„Wir sollten deswegen endlich Wege finden, den Tarif-Dschungel in Deutschland zu beenden.“ Das heißt aber nicht, dass das 9-Euro-Ticket über den 31. August hinaus verlängert wird. Vielmehr will man die „Erfahrungen mit dem Ampel-Projekt erst gründlich auswerten und „ab Herbst werden wir dann die notwendigen Schlüsse ziehen“. Zu befürchten ist, dass das ab September viele jetzt möglicherweise gewonnene Bahn- und Bus-Nutzer wieder verprellt.

9-Euro-Ticket: Kosten für Zukunft unklar

Wissing bezeichnet die Einführung des Billigtickets als „beste Idee für den Bahnverkehr seit ganz langer Zeit“. Wer allerdings als Pendler in einem überfüllten Regio sitzt mag das anders sehen. Aber klar ist: Seit Einführung des Tickets gibt es weniger Verkehr auf den Straßen und weniger Staus.

Haupt-Knackpunkt wird die Finanzierung eines bundesweiten Tickets für den ÖPNV. Klar ist daher auch: Ein zukünftiges bundesweit gültiges ÖPNV-Ticket wird mehr als 9 Euro pro Monat kosten. Ein solches Ticket würde den Start mindestens zehn Milliarden Euro Zuschuss jährlich kosten. Nach der Corona-Pandemie und der aktuellen Energie-Krise sind die Kassen des Staates jedoch leer. Zuletzt wurden bereits Überlegungen laut, dass aus dem 9-Euro-Ticket ein 365-Euro-Ticket werden könnte. Also eine Jahreskarte für 365 Euro pro Jahr.