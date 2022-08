9-Euro-Ticket: Nachfolger ist auf dem Weg – mit großem Manko

Nun ist es amtlich: Deutschland soll einen offiziellen Nachfolger des millionenfach genutzten 9-Euro-Tickets bekommen. Unter anderem das ARD-Hauptstadtstudio berichtet von einem Beschlussentwurf der SPD-Bundestagsfraktion, in dem von einem Nachfolge-Angebot die Rede ist. Und dabei soll es sich nicht um ein Modell handeln, das nur in einer bestimmten Region gültig ist, sondern um eine Fahrkarte im Nahverkehr, die bundesweit Gültigkeit besitzt. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte: So preiswert wie in den vergangenen drei Monaten wird das Reisen im Nahverkehr nicht bleiben.

SPD will bundesweit gültigen Nachfolger des 9-Euro-Tickets

Vorgesehen ist, dass das neue Ticket monatlich 49 Euro kosten soll und in der Fraktionsklausur der SPD am 1. und 2. September ausführlich diskutiert wird. Wörtlich heiße es in dem Beschlussentwurf: „Wir wollen in Zusammenarbeit mit den Ländern ein bundesweit gültiges ÖPNV-Ticket mit einem monatlichen Preis von 49 Euro einführen, das von Bund und Ländern zu 50 Prozent getragen wird.“ Wie das 9-Euro-Ticket wäre auch das neue ÖPNV-Ticket in allen Bussen und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr gültig.

Beschlossene Sache ist das 49-Euro-Ticket als Nachfolger des 9-Euro-Tickets damit aber noch lange nicht. Dass die SPD-Parlamentarier zustimmen werden, gilt als wahrscheinlich. Aber das allein reicht nicht. Denn um ein bundesweit gültiges Nachfolge-Modell des 9-Euro-Tickets für 49 Euro pro Monat einzuführen, müssen auch die Ampel-Koalitionspartner um Grüne und FDP den von der SPD geplanten Weg mitgehen.

Wie geht es also weiter? Eine Zustimmung zu den neuen Plänen der SPD ist bei den Grünen zumindest wahrscheinlicher als bei der FDP. FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte in den vergangenen Wochen wiederholt betont, dass für einen unmittelbaren Nachfolger des 9-Euro-Tickets kein Geld in den Staatskassen vorhanden sei. Ob Lindner allerdings auch bei einer Verfünffachung des Preises bei dieser Meinung bleibt, ist unklar.

Stadt Berlin will 9-Euro-Ticket verlängern

Erst vor wenigen Tagen hatte die Stadt Berlin mit einem Vorstoß für Aufsehen gesorgt. Im Tarifbereich AB der Bundeshauptstadt, also innerhalb der Stadtgrenzen, soll es im Oktober, November und Dezember ein Ticket geben, das ebenfalls nur 9 Euro kostet. Normalerweise werden für einen solchen Fahrschein bis zu 86 Euro pro Monat fällig. Für Einwohner der Stadt (und für Touristen) wäre ein 9-Euro-Stadtticket ein überaus attraktives Angebot. Aber mit einem bundesweit gültigen Fahrschein ist ein solches Ticket natürlich nicht zu vergleichen.

