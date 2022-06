9-Euro-Ticket im Intercity nutzen: Diese Züge darfst du jetzt doch nutzen

In einigen Fällen werden Züge des DB-Fernverkehrs in das übliche Nahverkehrsangebot eines Verkehrsverbundes integriert. Fahrten mit diesen Zügen sind dann auf bestimmten Abschnitten auch mit einem Ticket des jeweiligen Verkehrsverbundes möglich. So kannst du beispielsweise mit dem IC 2431 ohne Umsteigen und 20 Minuten schneller als mit dem Regionalexpress im Feierabendverkehr von Potsdam über Berlin noch Cottbus fahren und zahlst dafür nur den Nahverkehrstarif. Denn der Zug hat zusätzlich die RE-Nummer RE 56.

Für das 9-Euro-Ticket gilt diese Regelung nicht. Eigentlich, so war im Vorfeld des Starts des Tickets gesagt worden, sollte das Ticket ausnahmslos nur im Regionalverkehr, nicht aber in Fernzügen mit RE-Kennung gelten. Von diesen Zügen und Freigaben für Nahverkehrstickets gibt es in ganz Deutschland mehrere – teils sogar für ICEs.

In diesen Intercitys ist das 9-Euro-Ticket gültig

Nun wird das Verbot des 9-Euro-Tickets in IC und ICE scheinbar nach und nach aufgelöst. Der Nachteil: Du musst wieder ein Bahntarif-Profi sein, um zu wissen, in welchen Zügen du mit dem 9-Euro-Ticket fahren darfst. Denn keinesfalls sind alle Züge dieser Art jetzt freigegeben. Sicherheit gibt dir am Ende des Tages ein Blick in die Beförderungsbedingungen der Bahn zum 9-Euro-Ticket. Und: In der Verbindungssuche der Deutschen Bahn findest du in den Fußnoten einen Hinweis darauf, wenn das 9-Euro-Ticket nicht gültig ist.

Aus diesen geht hervor, dass du Züge des DB-Fernverkehrs nutzen darfst, sofern sie IC- oder D-Züge sind und auf einer der folgenden Strecken fahren:

Stuttgart Hbf – Singen (Hohentwiel) – Konstanz („Gäubahn“)

Letmathe – Dillenburg (ausgenommen IC 2221, IC 2227, IC 2228, IC 2321 und IC 2322)

Bredstedt – Westerland (Sylt) (als Sylt-ShuttlePlus)

Alle anderen Fernverkehrzüge bleiben zumindest vorerst weiterhin gesperrt für das 9-Euro-Ticket. Eine Ausnahme gibt es: Hast du ein Nahverkehrsticket der Region, in der es diese Fernverkehrsfreigabe gibt, so gilt dieses Ticket auch weiterhin für diese Züge in deiner Region. Und das, obwohl du nun automatisch ein 9-Euro-Ticket nutzt. Die Bedingungen deines eigentlichen Abos bleiben jedoch trotz Preisanpassung unverändert.